Es glitzert und funkelt und mittendrin steht ein viele Millionen Jahre alter Saurier: Die „Munich Show“ ist eine Fachmesse für Mineralien, Edelsteine, Fossilien und Schmuckdesign, und verwandelt München vom 22. bis zum 25. Oktober in ein Paradies für Mineralienfans. Die Messe gilt als wichtiger internationaler Branchentreffpunkt: 1250 Aussteller aus 68 Nationen präsentieren ihre Schätze. Juweliere und Schmuckdesigner knüpfen hier neue Kontakte, Hersteller kaufen Rohmaterial für kommende Kollektionen und Wissenschaftler nutzen die Gelegenheit, Neuentdeckungen zu diskutieren. Mit fünf größeren Restaurants, diversen Bars sowie Foodtrucks im Atrium ist in allen Hallen auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Über den Mineralienhandel hinaus präsentiert die Messe in Sonderschauen zahlreiche Exponate aus aller Welt. Das Programm ist vielseitig: private Sammlungen treffen hier auf seltene Museumsstücke, Vorträge, Mitmachaktionen und Sonderausstellungen ergänzen das Angebot. Am Donnerstag und Freitag ist die Messe ausschließlich für Fachbesucher geöffnet, am Wochenende ist die Messe auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Edelsteine und ein Meteorit

Der erste Eisenmeteorit Österreichs: Der 3,82 Kilogramm schwere Metallbrocken ist ein Zufallsfund aus dem Jahr 2020 und hier erstmals zu sehen. Foto: Eva Fessler

Ob frisch aus der Mine oder bereits geschliffen – in den Hallen A1 und A2 werden Edelsteinfreunde fündig. Die gibt es hier an unzähligen Ständen für jeden Bedarf, von hochwertigen Brillanten über Turmaline in allen erdenklichen Farben und Formen bis zum einfachen Quarz. Auch vier der wertvollsten Edelsteinmineralien kann man bestaunen, etwa die mehr als eine Million Karat schwere Aquamaringruppe „King of Kashmir“, die zu den bedeutendsten Funden der Neuzeit zählt. Oder kristallines Gold aus Kalifornien. Auch ein rot-blauer Turmalin und ein Rhodochrosit-Kristall gehören dazu. Das größte Trumm Gestein ist aber der erste Eisenmeteorit Österreichs: Der 3,82 Kilogramm schwere Metallbrocken ist ein Zufallsfund aus dem Jahr 2020 und hier erstmals zu sehen.

Münzen und Medaillen aus aller Welt

Neu in diesem Jahr ist der numismatische Bereich: Hier dreht sich alles um Münzen und Medaillen. Foto: Toni Heigl

Seit vor mehr als 2700 Jahren die ersten Münzen geprägt wurden, begleiten sie die Menschheit durch alle Epochen hindurch. Neben Mineralien aller Art gibt es dieses Jahr auf der Messe nun auch einen numismatischen Bereich – hier dreht sich alles um Medaillen, Münzen und Geldscheine. Auktionshäuser und Händler präsentieren in Halle A1 seltene Sammlerstücke, informieren zu Münzen als Anlageobjekten und beraten zum Wert und Ankauf. Und wer sich schon immer gefragt hat, was die Münzen wohl wert sind, die zu Hause in einem Kistchen liegen, der kann den Wert bestimmen lassen. Der neue Bereich wird durch die Sonderschau zum Thema Medaillen abgerundet, in der ausgewählte Stücke von der Renaissance bis zur Moderne zu sehen sind. Der Numismatik-Bereich öffnet übrigens erst am Freitag.

Des Königs Leidenschaften

In einer Sonderschau sind prachtvolle Schmuckstücke aus der Sammlung von König Ludwig II. zu sehen. Foto: Bernhard Graf

Prunk, Pracht und Verschwendung – dafür steht der Märchenkönig Ludwig II. Davon zeugen seine Schlösser, aber auch eine der für die damalige Zeit schönsten Schmucksammlungen Europas, die der Monarch damals aufbaute. Und, was viele nicht wissen, gehörte auch die Fotografie zu seinen Leidenschaften. Die bayerische Königsfamilie hatte damals ihren eigenen persönlichen Fotografen, Joseph Albert, ein Meister der Fotografie seiner Zeit. Ludwig investierte viel in diese Kunst und unterstützte ihn, schickte ihn auf Reisen durch Europa, ließ die Arbeitsfortschritte der in Auftrag gegebenen Schlösser dokumentieren und Porträts von ihm anfertigen. Beide Passionen verbindet in Halle A1 die Sonderschau „Ludwig II. – Bilder eines Märchenkönigs“. Hier sind Schmuckstücke aus seiner Sammlung zu sehen, aber auch seltene Original-Fotografien.

Fossilien und ein bayerischer Saurier

Seltenes Fossil aus Bayern: Der Flugsaurier Balaenognathus Maeuseri watete vor 154 Millionen Jahren durch die heutige Frankenalb. Foto: Frommel Fotodesign/The Munich Show

Fossilien gehören zu den Klassikern bei der Munich Show. Voriges Jahr wurde das Skelett einer neu entdeckten Lurch-Art aus der Triaszeit aufgebaut, diesmal ist in der Halle B1 das Fossil eines Flugsauriers aus Bayern zu sehen: Der Balaenognathus Maeuseri watete vor 154 Millionen Jahren durch die heutige Frankenalb. Hinter solchen Funden stehen immer Menschen, die mit großer Leidenschaft entdecken und forschen. Eine solche wird in einer Sonderschau porträtiert: Die Britin Mary Anning machte ohne wissenschaftliche Ausbildung, aber mit ebendieser unbändigen Leidenschaft Entdeckungen, die noch heute die Paläontologie prägen. Neben einem originalen Plesiosaurus-Skelett sind viele weitere Fossilien der von ihr an der Jurassic Coast entdeckten Arten zu sehen. Und auch das Altmühltal ist vertreten mit einer neuen geotouristischen Karte der Region, die dazu einladen soll, das Gebiet mit seinen beeindruckenden Felslandschaften und weltberühmten Fossilien – wie etwa den berühmten Urvogels Archeopteryx – zu entdecken.

Lehrreiches für Wissbegierige

Die Messe versteht sich nicht nur als ein Ort des Handels und des Austauschs, sondern auch der Wissensvermittlung. Laien und Experten treffen hier zusammen, um über Hobby, Leidenschaft oder Beruf zu sprechen. Mit täglichen Vorträgen bietet das Programm viele Möglichkeiten, den eigenen Wissenshorizont zu erweitern. In der Halle A2 kann man Physikern, Historikern und Verbandsvorständen zuhören. Wer sich für Meteoriten interessiert, erfährt bei einem Vortrag von Dieter Heinlein viel über die Entdeckung der kosmischen Flugkörper. Wie man Münzen sammelt, lehrt die Numismatikerin Ursula Kampmann, und Geschichtsinteressierten gibt der Kunsthistoriker Bernhard Graf Einblicke in das Leben von König Ludwig II.

Für kleine Schatzsucher

Die Machereys sind die Helden der DMAX-Fernsehserie „Goldrausch – Macherey & Söhne“. Die drei Goldsucher sind live auf der Messe und erzählen von ihren Abenteuern. Foto: DMAX

In Halle B3 warten zahlreiche Mitmachaktionen auf Familien. Hier können Kinder Edelsteine schleifen, Haifischzähne sieben, Gold waschen und mit dem Hammer Kalkplatten spalten, um uralte Fossilien freizulegen. Über die Ausstellungshighlights informieren außerdem Experten und beantworten Fragen. Ein Höhepunkt für so manchen jugendlichen Fernsehzuschauer: Deutschlands bekannteste Goldsucher kommen auf die Messe. Die Machereys sind die Helden der DMAX-Serie „Goldrausch – Macherey & Söhne“. An ihrem Stand in Halle B2 berichten die drei Goldsucher Andreas Macherey und seine Söhne Tobi und Benni von ihren Expeditionen, den Herausforderungen im australischen Busch und wie es sich anfühlt, einen faustgroßen Goldnugget in der Hand zu halten.

Selbst ist der Designer

Auf der Aktionsfläche „Schmuck selber machen“ geben Profis Tipps für eigene Kreationen. Basteln kann man direkt vor Ort. Foto: Robert Haas

Wer ein passendes Schmuckstück für den liebsten Menschen sucht, hat hier die Qual der Wahl. Noch origineller ist es, ihn gleich selbst herzustellen. Mitmachen kann jeder. Wie fädelt und verschließt man Ketten richtig? Welche Techniken eignen sich für welche Art von Schmuck? Inspiration findet sich hier genug, und die richtige Anleitung gibt es auch: Im Teilbereich der Halle A2 bietet die Aktionsfläche „Schmuck selber machen“ Tipps und Tricks von Profis. Auch wer noch nie selbst aktiv geworden ist, kann sich unter Anleitung ausprobieren. Gebastelt wird vor Ort mit zur Verfügung gestellten Materialien. Wer lieber daheim werkelt, kann hier das notwendige Grundwerkzeug kaufen. Vielleicht entsteht so ein unerwartet persönliches Geschenk zu Weihnachten – oder für sich selbst.

„The Munich Show“, Publikumstage: Samstag/Sonntag, 24./25. Oktober, Messegelände München, Zugang über den Eingang West, Infos und Tickets unter munichshow.de