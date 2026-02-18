Wer in München lebt, hat es gut – und schwer zugleich: gut, weil die Freizeitmöglichkeiten kaum zu überblicken sind. Berge, Badeseen, Radwege sind für viele sogar ein Grund, hierherzuziehen. Schwer, weil jede freie Woche, jedes Wochenende neu entschieden werden kann, wohin es gehen soll. Und jetzt fällt die Wahl noch schwerer: Die Freizeitmesse Free auf dem Münchner Messegelände liefert neben regionalen Ausflugszielen viele Ideen für Fernreisen, Segelvergnügen und Urlaube mit dem Wohnmobil. In diesem Jahr feiert sie ihren 55. Geburtstag. In sieben Hallen bieten mehr als 900 Aussteller Anregungen für freie Tage.

Kreta – mehr als Sonne und Strand

Auf der Free wird für Kreta geworben. (Foto: Stephan Rumpf)

Partnerregion ist in diesem Jahr Kreta. 5,7 Millionen Deutsche reisen jährlich nach Griechenland, viele davon auf die größte Insel des Landes. Am Stand wirbt Kyriakos Kotsoglou, Vize-Gouverneur für Tourismus, für ein anderes Bild als das vom Liegestuhl am Hotelpool. Kreta, sagt er, habe mehrere Gesichter: Küsten im Norden, karge Weite im Süden, fruchtbare Ebenen im Osten – dazu Berge, in denen im Winter sogar Schnee liege.

Es sei diese Mischung, die die Insel so reizvoll mache: Natur, Kultur, Gastronomie – und Philoxenia, die sprichwörtliche Gastfreundschaft. Mehr als 220 Museen, archäologische Stätten aus minoischer Zeit, venezianische Festungen und osmanische Einflüsse erzählen von einer Insel, die über Jahrtausende geprägt wurde. Wer mehr suche als All-inclusive, solle ins Landesinnere fahren, durch die Samariá-Schlucht wandern, in kleinen Dörfern einkehren und dort mit den Menschen sprechen. „Sense the authentic“ lautet das Motto der jüngsten Tourismuskampagne – es gehe also darum, das wahre Kreta zu entdecken. Für Münchner ist die Insel in weniger als drei Flugstunden erreichbar.

Caravaning – Komfort im rollenden Zuhause

Marie Gérard führt das Familienunternehmen aus Peißenberg, das sich auf Wohnwagen spezialisiert hat. (Foto: Stephan Rumpf)

Ein paar Hallen weiter geht es nicht um Ferien in Griechenland oder Kroatien, sondern um Reisemobile, Camper und Caravans. Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist Wohnwagen Gérard auf der Messe vertreten, seit 60 Jahren im Geschäft. Marie Gérard führt das Familienunternehmen aus Peißenberg – und erinnert an Zeiten, in denen ein Wohnwagen vor allem zwei Betten und einen Gaskocher hatte. Heute reist man mit Heizung, doppelt verglasten Fenstern, Bad und Küche. „Man hat das ganze Haus dabei“, sagt sie. Technisch habe sich enorm viel getan – aber auch im Selbstverständnis der Kundschaft.

Was früher als Reiseform für „Sozialtouristen“ belächelt wurde, ist heute ein selbstbewusstes Statement: Wer im eigenen Gefährt unterwegs ist, fühlt sich unabhängig statt unterlegen – und blickt auf Hotelgäste mit festen Frühstückszeiten und Check-out-Fristen bisweilen eher mit Bedauern.

Gleichzeitig stehen Einsteiger vor Grundsatzfragen: kaufen oder mieten, Wohnwagen oder Reisemobil? Gérards Rat klingt unspektakulär, aber überzeugend: erst ausprobieren. Wer nur wenige Wochen im Jahr unterwegs sei, fahre mit einem Mietfahrzeug günstiger – und finde so heraus, was besser passt: ein Wohnwagen für längere Standzeiten, etwa am Meer, oder ein Reisemobil für Rundreisen und spontane Abstecher. Für viele Münchner bedeutet Caravaning hauptsächlich eines: raus aus der Stadt, weiter als bis zum nächsten See – vielleicht an den Gardasee oder in die Dolomiten.

Segeln – vom Ammersee bis in den Südpazifik

Klaus Marx und sein Sohn Michael – ihr Unternehmen ist schon lange auf der Free vertreten. (Foto: Stephan Rumpf)

Seit 50 Jahren ist auch Wassersport Marx auf der Messe präsent. Inhaber Klaus Marx begann einst als Berufsfischer am Ammersee. Als die Fänge zurückgingen, baute er eine Segelschule auf. Heute bietet er vom Einsteigerkurs bis zum Hochseetörn alles an.

Viele träumen vom Segeln, schrecken jedoch vor dem Aufwand eines Scheins zurück. Marx winkt ab: Die Einstiegshürde sei niedriger, als man denke. Ein Wochenend- oder Fünf-Tage-Kurs genüge, um ein Gefühl für Wind und Wellen zu bekommen. Erst danach folgen die amtlichen Sportbootführerscheine für Binnengewässer oder Küste. Wer Gefallen finde, könne weitergehen – bis nach Kroatien, auf die Seychellen oder, wie Marx selbst, bis nach Tonga im Südpazifik.

Fahrrad – zwischen Freizeit und Verkehrswende

Das Fahrrad ist im Alltag, aber auch für Touren geeignet. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch auf zwei Rädern lässt sich entspannt Urlaub machen. Der Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club kennt zahlreiche attraktive Routen. Auf der Messe wirbt er unter anderem für Bett+Bike, ein Zertifizierungssystem für fahrradfreundliche Unterkünfte, bei dem Radreisende sich auf sichere Abstellmöglichkeiten und Reparatursets verlassen können. Gemeinsam mit Partnern informiert der Verband über Radroutenplanung, Qualitätsradwege und das Bayern-Netz für Radler – also über alles, was zwischen Haustür und Fernradweg Orientierung gibt.

Landesgeschäftsführerin Petra Husemann-Roew sagt: „Das E-Bike hat vieles verändert.“ Es erweitert den Aktionsradius, ermöglicht hügelige Touren im Voralpenland ebenso wie längere Pendelstrecken ins Büro. Was früher ambitionierten Sportlern vorbehalten war, wird für eine breitere Zielgruppe zugänglich. Das Fahrrad wird damit zum Bindeglied zwischen Alltag und Urlaub. Besonders seit der Pandemie sei die Zahl der Radfahrenden spürbar gestiegen, während die Infrastruktur nicht im gleichen Tempo mitgewachsen sei. Fortschritte gebe es, sagt Husemann-Roew, aber es bleibe „Luft nach oben“.

Wandern – zwischen Gipfelglück und Verantwortung

Lawinen können eine große Gefahr auf Skitouren sein. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Nähe zu den Bergen ist vielleicht Münchens größtes Freizeitversprechen. Knapp 190 000 Mitglieder zählt die Sektion München und Oberland des Deutschen Alpenvereins. Der Bergsport boomt – vom Wandern über Skitouren bis zum Klettern. Neue Kletterhallen entstehen, Familiengruppen wachsen, Kurse sind oft ausgebucht und Ehrenamtliche werden gesucht. Besonders gefragt ist angesichts der teils heiklen Wetterlage derzeit die Lawinenkunde für Skitourengeher.

Doch mit dem Andrang in den Alpen wächst auch die Verantwortung. Der Alpenverein versteht sich als Bergsport- und Naturschutzverband zugleich. Statt auf Verbote setzt man auf Lenkung und Bildung: naturverträgliche Tourenvorschläge, Lawinenkurse, Aufklärung über Wildschutzgebiete. So sei, sagt Sprecher Markus Block, etwa das empfindliche Schneehuhn im Winter auf ungestörte Rückzugsräume angewiesen; durch unachtsam gewählte Routen werde es leicht aufgescheucht.

Am Ende dieses Rundgangs bleibt der Eindruck, dass die Möglichkeiten nie größer waren als heute. Ob Segelschein, Radreise oder Gipfeltour – viele Aktivitäten beginnen direkt vor der Haustür. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Botschaft dieser Messe: Freizeit ist in München kein Nebenschauplatz, sondern Teil des Lebensgefühls.

Die Free findet in diesem Jahr vom 18. bis zum 22. Februar 2026 statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.