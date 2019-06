3. Juni 2019, 18:49 Uhr Merkel zeichnet Münchner Verein aus Ehrung für Zeltschule

Der Münchner Verein Zeltschule ist am Montag in Berlin als eine von sieben Initiativen bundesweit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgezeichnet worden. Zeltschule bekommt eine mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung der Initiative Startsocial für sein Projekt im Libanon, wie Startsocial mitteilte. Im Libanon baut und betreibt der Verein Zeltschulen für syrische Kinder in den Flüchtlingscamps. Durch Zeltschule erführen mehr als 7500 Kinder an den 30 deutschen Partnerschulen, dass sie durch ihr Engagement Not lindern und etwas bewirken können, heißt es in der Begründung zur Auszeichnung. Der Verein gehörte zu einer Gruppe von 100 sozialen Initiativen, die im Herbst 2018 ein Beratungsstipendium von Startsocial erhalten hatten. Dabei entwickelten sie ihre Organisation, Projekte und Ideen weiter. Die 25 überzeugendsten Initiativen wurden nach Berlin eingeladen, sieben Initiativen von Startsocial ausgezeichnet.