3. September 2018, 18:55 Uhr Merimaija Tuominen Stolz auf den Beruf

Die Finnin: Man muss um Integration kämpfen

In Finnland seien Krankenpfleger hoch angesehen, erzählt Merimaija Tuominen. "Deshalb habe ich in München auf die Frage nach meinem Beruf anfangs immer stolz geantwortet: Ich bin Krankenschwester." Doch sie habe meist nur Schweigen geerntet. Woran liegt es, dass der Beruf so wenig Ansehen genießt? "Ich weiß nicht, vielleicht hat es mit der Tradition zu tun, dass Krankenpflege früher Aufgabe der Nonnen war." Caritas statt gesellschaftlichem Auftrag. Von den 30 Finnen, die mit ihr vor 25 Jahren in München angefangen hatten, seien alle irgendwann wieder gegangen, erzählt Tuominen. Die größte Hürde sei die Sprache. "Es dauert sehr lange, bis man sich nicht mehr als Exilant fühlt, man muss hart für seine Integration kämpfen."

Eine Annonce des Harlachinger Klinikums hatte die Finnin damals auf die Idee gebracht, sich als Krankenschwester in München zu bewerben. In Deutschland herrschte Pflegenotstand, damals schon. "Die Pflegeleiterin war extra nach Finnland gereist, um uns über die Klinik und die Arbeit zu informieren", erzählt die 53-Jährige. Danach hatte sie vier Wochen Zeit für die Zusage. Es war keine leichte Entscheidung, denn Tumoninen war da schon 29 und sie hatte Mann und Kind. Doch Finnland steckte in einer Wirtschaftskrise, es gab kaum Festanstellungen. Also sagte sie Ja und reiste mit 30 anderen Finnen nach München. "Wir waren eine kleine Community, das hat geholfen." Die Klinik stellte ihr für den Anfang eine Wohnung, die Tochter bekam einen Platz im Kindergarten, und auch der Ehemann fand einen Job in München. Mit ihrer Ausbildung und ihrer Berufserfahrung erhielt Merimaija Tuominen sofort einen ordentlichen Vertrag.

Viele Jahre hat sie in verschiedenen Abteilungen des Harlachinger Klinikums gearbeitet, hat Fortbildungen besucht, bis sie sich traute, sich auf eine Stelle in der Psychosomatik zu bewerben. Psychologie hatte sie schon immer interessiert. "Jetzt möchte ich nirgends anders mehr hin." Sie betreut 18 Patienten, die regelmäßig in die Tagesklinik kommen, und das bedeutet vor allem: reden und organisieren. München ist ihr längst zur zweiten Heimat geworden. Dass Finnland allerdings nur zwei Flugstunden entfernt ist, "darüber bin ich schon froh".