Deutschlands erfolgreichster Filmproduzent Bernd Eichinger fuhr jahrelang einen Mercedes 300 SEL durch L.A., den seine Frau Katja nun versteigert. Was der Wagen über den Filmemacher verrät und warum das Auto noch immer ein so wichtiger Ort für viele ist.

Interview: Philipp Crone

Katja Eichinger muss ganz am Ende einmal sehr lange lachen. Die Autorin, Filmproduzentin und Frau des 2011 verstorbenen Filmemachers Bernd Eichinger erzählt von dessen legendären Mercedes 300 SEL. Den Eichinger nun für einen guten Zweck versteigert, die Auktion läuft noch bis Mittwoch. Also spricht sie über die Besonderheiten dieses Wagens, die Erinnerungen, aber auch über die Frage, ob sie lieber in Berlin oder München einen Porsche fahren würde.