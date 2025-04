„Wenn es mit dem Betrieb losgeht, liegt hier Schotter“, kündigt der neue Wirt der Menterschwaige, Till Weiß, beim Rundgang über die Baustelle an, als ein Radfahrer mit einem Affenzahn an ihm vorbeischießt. Schon bald werden die Radler wohl in Scharen und dann auch weniger schnell kommen, denn der Radweg am Isarhochufer führt direkt am Biergarten der Harlachinger Gaststätte vorbei. „Wir werden sicher ein Ausflugsziel werden“, sagt Weiß.