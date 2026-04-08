Sie trösten, bringen uns zum Lachen und sind Gefährten fürs Leben: Haustiere gehören für viele Menschen selbstverständlich zur Familie. Kein Wunder, dass sich manche wünschen, selbst im Tod nicht von ihrem Tier getrennt zu werden. Doch Mensch und Tier gemeinsam zu bestatten, ist in Deutschland bislang nur an wenigen Orten möglich. Die Städtischen Friedhöfe München prüfen nun die Option, das auch in der bayerischen Landeshauptstadt zu erlauben.