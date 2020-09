Leserbrief "Memminger Fischfrevel" vom 8./9. August und "Tradition oder Diskriminierung" vom 4. August:

Ich weiß nicht, was die Leserbriefredaktion veranlasst, bestimmte Leserbriefe farbig zu unterlegen. Hoffentlich bei dem hier kritisierten Leserbrief nicht die Hervorhebung von Form und Inhalt! Die zunehmende Häufigkeit, mit der abstruse und irrationale Schreier, gendernde Sprachzerstörer, Verschwörungstheoretiker und rabiate Volksbelehrer in der Berichterstattung erscheinen, sollte beim normalen Leser nicht den Eindruck entstehen lassen, dass die seriöse SZ als Verlautbarungsorgan einer immer aggressiver werdenden Minderheit missbraucht werden kann. Und Angst des Printmediums vor dem Wettbewerb mit den asozialen Medien braucht diese Zeitung gewiss auch nicht zu haben; dazu ist sie zu gut.

Nun aber zum Inhalt dieses Pamphlets "Memminger Fischfrevel": Mit den Worten und der Ausdrucksweise des Pamphlets müsste ich mich als früheres Mitglied der "Horde grölender Männer in Steinzeitmanier" outen, die sadistisch und barbarisch nicht nur Fische foltern, sondern auch ihre Ehefrauen und Töchter zwingen auf diskriminierende Weise Kübele zu tragen. Woher weiß der überaus kluge, promovierte Akademiker eigentlich, dass "die weiblichen Mitglieder" sich diskriminiert fühlen? Vielleicht ist es doch nur die eine, deren Psychogramm sie zwingt, ein Gericht mit ihren Problemen zu belästigen. Vielleicht sollte er mal eine Feldstudie in Memmingen machen, dann könnte er nicht nur lernen, dass Memmingen nicht in "Oberschwaben" liegt; er könnte auch einige der gestandenen, schwäbischen Frauen kennenlernen - mit dem Risiko, dass sie ihn mit seinem Diskriminierungsfimmel heftig auslachen.

Meine Familie umfasst drei ehemalige Fischfolterer - Vater und zwei Söhne - und drei diskriminierte Kübelesopfer - Mutter und zwei Töchter. Letztere haben mit ihren 82, 59 und 50 Lebensjahren ihre posttraumatischen Belastungsstörungen aus ihrer Opferrolle inzwischen überstanden; die männlichen Sadisten trauern ihrer Sadokarriere immer noch nach, weil sie nicht mehr in Memmingen leben dürfen.

Jahrhundertelang haben die Memminger alljährlich ihren Stadtbach umweltbewusst gereinigt. Das Wasser war und ist so sauber, dass die Fische sich in dem lebendigen Fließgewässer (statt in einem toten Teich) wohlfühlen und heranwachsen. Wie in jeder Teichwirtschaft werden die Fische einmal jährlich mit dem Kescher abgefischt und dann, horribile dictu, von den Memmingern auch noch gegessen, nicht ohne sie vorher getötet zu haben, wie der Briefschreiber schaudernd vermerkt. Und all das ist alljährlich für die Memminger "Transgender, Männer und Frauen" auch noch ein großes Fest, an dem fast alle mit großer Freude ihre reichsstädtische Zusammengehörigkeit feiern. Am Rande der Gesellschaft und dieser glücklichen Bürgerschaft stehen neidzerfressen, miesepetrig und sich selbst ausschließend die Untergangspropheten, die uns ihre krude Weltsicht vergeblich aufzuzwingen versuchen.

Wir sind tolerant genug, sie dort am Rande stehen zu lassen, und bitten sie höflich, uns in einer Welt, die nicht die ihre, aber unsere und eine glücklichere ist, leben zu lassen. Dr. Johannes Bauer, Münsing, Oberbürgermeister a.D. der Stadt Memmingen