Das Landestheater Schwaben hat eine neue Leitung: Christine Hofer und Alexander May übernehmen von der Spielzeit 2022/2023 an die künstlerische Leitung des Memminger Theaters. Sie folgen damit Kathrin Mädler nach, die von 2022 an Intendantin des Theaters Oberhausen ist. Hofer und May haben das Amt vorerst nur interimsweise für zwei Jahre inne, dann soll ein neues Auswahlverfahren für die Position der Intendanz erfolgen. Eigentlich hatte das Theater für die Nachfolge Mädlers bereits ein Auswahlverfahren abgeschlossen, doch der erwählte Kandidat zog seine Bewerbung nach der Entscheidung in der vergangenen Woche kurzfristig aus persönlichen Gründen zurück.

Eine schwierige Situation für das Theater angesichts des Zeitaufwands, den so ein Verfahren erfordert. Die Findungskommission, die sich aus Vertretern des Zweckverbands und Experten aus der Theaterwelt zusammensetzte, hatte in den vergangenen sechs Monaten in einem dreistufigen Auswahlverfahren aus knapp 80 Bewerbungen einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die vakante Intendantstelle ausgewählt. Nach der überraschenden Absage wäre es nicht möglich gewesen, ein neues Auswahlverfahren bis zum Beginn der Spielzeit 2022/2023 abzuschließen. Um die künstlerische Zukunft des Landestheaters Schwaben zu sichern und Kontinuität zu gewährleisten, übernehmen Christine Hofer, aktuell noch Leiterin der Kinder- und Jugendsparte, und Alexander May, designierter Intendant der Burgfestspiele Mayen, die Leitung.