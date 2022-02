Von Oliver Hochkeppel, München

Man könnte sagen, dass sich viele Jazzmusiker heute nicht mehr zwischen den Stilen, sondern über den Stilen bewegen. Wie weit die genreübergreifende Bandbreite des persönlichen Ausdrucks inzwischen reicht, kann man in dieser Woche sehr gut dem Programm der Unterfahrt entnehmen - insbesondere bei den Konzerten dreier ganz unterschiedlicher Frauen.

Da ist zunächst einmal die französische, aber in Barcelona lebende Pianistin Mélodie Gimard. Schon ganz früh als Klavier-Wunderkind gefeiert, wandte sie sich dann zunächst dem Tanz zu. Gewissermaßen als Quersumme ist sie jetzt beim Flamenco gelandet. Allerdings in ihrer Interpretation, die die Anmut, die Ekstase und das Archaische der spanischen Nationalmusik in eine zeitgemäße Form übersetzt, in der neben Klassik- und Jazz-Färbungen auch libanesische, armenische und karibische Elemente Platz haben. Das bringt sie nun als Leiterin ihrer Truppe - dazu gehören die auch mit Loops arbeitenden Sängerin Laura Marchal, Jairo Cabrera an Trompete, Saxofon und Flöte, Martín Melendez am Cello, Pablo Gómez an Percussion sowie die Tänzerin Karen Lugo - am Mittwoch in die Unterfahrt. Mit dem Repertoire des umjubelten Albums "Numen".

In den feinsten Jazz-Mainstream geht es tags darauf mit der Pianistin und Sängerin Olivia Trummer. Songs sind das Ding der 37-Jährigen, die in Stuttgart und in New York erst klassisches, dann Jazzklavier studierte und seither den kantablen Brückenschlag zwischen den Genres sucht. Ob mit ihrer langjährigen Projektreihe "C2J - Classical To Jazz" mit Arrangements zu Werken von Bach, Mozart und Scarlatti und zuletzt Händel, ob an der Seite des amerikanischen Gitarristen Kurt Rosenwinkel oder der Flötistin Hadar Noiberg. Zu Italien hat sie inzwischen eine besondere Beziehung. Sie textete für Mario Biondi, arbeitete mit dem Trompeter Fabrizio Bosso und wirkte 2020 gar im italienischen Film "Futura" von Lamberto Sanfelice als Darstellerin und Musikerin mit. Auch ihr aktuelles Trio ist italienisch. Bassist Rosario Bonaccorso saß schon in Rhythmusgruppen von Enrico Rava, Flavio Boltro oder Gato Barbieri. Und über den unter anderem für Enrico Pieranunzi oder Dado Moroni wirbelnden Drummer Nicola Angelucci sagte Saxofon-Altmeister Benny Golson einst, er sei "der beste Schlagzeuger, den ich in Europa gehört habe". In der Unterfahrt stellen die drei ihr neues Album "For You" vor.

Jazz mit portugiesischen und lateinamerikanischen Vorzeichen folgt am Samstag. Das seit Jahren sehr erfolgreiche Wiesbadener Quartett Hotel Bossa Nova vertraut dabei ganz auf die Wirkung ihrer Frontfrau, der Sängerin Liza da Costa. Die verquirlt klassischen Jazzgesang so mitreißend und eingängig mit Fado, Cool Jazz und Bossa, dass das Ensemble seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Latin-Bands gehört und mit "Cruzamento" jetzt bereits das achte Studio-Album präsentieren kann.

Mélodie Gimard, Mi., 16. Feb., Olivia Trummer, Do., 17. Feb., Hotel Bossa Nova, Sa., 19. Feb., jeweils 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94