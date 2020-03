Es ist im Leben nicht schön, ein Außenseiter zu sein. Alle anderen Grundschulkinder der unmittelbaren Umgebung, inklusive des eigenen Bruders, lernten in den Siebzigerjahren ein ordentliches Instrument, also Blockflöte. Warum die Eltern bei mir ausgerechnet auf Melodica verfallen waren? "Das war eben ein Einsteigerinstrument", sagte später der Vater begütigend. "Sehr einfach, da musste man null Technik haben."

Null Technik, das klingt zugegebenermaßen nicht unbedingt nach einem ausgeprägten Qualitätsmerkmal, weder was das Instrument noch die Spielerin angeht. Und so ist es kein Zufall, dass die Erinnerungen an meine Jahre mit der Melodica eher ein wenig, nun ja, verwaschen sind. Habe ich nicht immerhin einmal im Melodica-Duett mit einer anderen Melodicantin bei einem Musikabend an der Schule vorgespielt? Könne nicht sein, sagt der Vater, der nur noch eine vage Erinnerung an ein "kleines, blondes Engelchen im grünen Kleidchen" besitzt, das gar lieblich in die Melodica trötet.

Vielleicht sollte das heute nicht mehr ganz so blonde Engelchen erst einmal erklären, was eine Melodica überhaupt ist, schließlich wird nicht jedem das Privileg zuteil, mit diesem feinen, kleinen Instrument eine innige Verbindung einzugehen. Die klassische Melodica der Firma Hohner (die Werbung sei erlaubt, da diese Firma das Instrument sozusagen erfunden hat) ist eine Kreuzung aus Klavier und Blasinstrument; ein schmaler, schwarz glänzender Körper mit weißen und schwarzen Klaviertasten, dazu ein Mundstück oder Schlauch. Wer gleichzeitig hineinbläst und die eine oder andere Taste drückt, erzeugt leicht schnarrende Töne, die entfernt an eine Mundharmonika erinnern. Zwar gibt es heutzutage auch quietschbunte Melodicas, doch wir Puristen lehnen das natürlich entschieden ab. Auch in Internet-Ratgebern finden sich zuhauf warnende Hinweise auf allerlei bunten Plastikramsch aus chinesischer Produktion in vielen Spielzeugläden, den es zu meiden gelte.

Schließlich will die Melodica ernst genommen werden; immerhin wird sie mitunter von Pop-Gruppen wie UB40 eingesetzt. "Eine Melodica ist bei korrektem Gebrauch durchaus wohlklingend", heißt es folgerichtig in einem Blog für Instrumente, und die Musikschule Fröhlich aus Jena wirbt für frühe Förderung: "Die Kinder erleben und entdecken ihre Musikalität, die in allen Kindern schlummert und geweckt werden möchte." Außerdem lerne man dabei die musikalischen Grundlagen wie Notenlesen, Rhythmusgefühl, Dur-Tonleitern und - ja, auch das - mehrstimmiges Spiel in der Gruppe.

All das habe ich tatsächlich gelernt; ich habe mich redlich bemüht, die Melodica korrekt zu gebrauchen, anstatt meinem kleinen Blockflöten-Bruder damit eins überzubraten; ich habe schmerzlich erfahren dürfen, dass mehrstimmiges Spiel in der Gruppe nicht zwangsläufig Harmonie bedeutet. Immerhin war ich nach ein oder zwei Jahren Melodica (auch da ist die Familien-Erinnerung verschwommen) reif für Höheres. Akkordeon-Unterricht wäre jetzt vielleicht naheliegend gewesen, oder natürlich Klavier.

Auf letzteres hoffte der Großvater, selbst professioneller Musiker, und stellte als Geschenk ein Klavier und seine künstlerische Begleitung in Aussicht. Verschreckt von der Erwartung jahrelanger Maßregelungen durch den didaktisch nicht eben geschulten Opa entschied ich mich für das Erlernen der - Gitarre. Auch wenn ich dafür nicht unbedingt hätte Melodica üben müssen, so kann ich einige Jahrzehnte später doch mit voller Überzeugung sagen, dass mir meine Zeit mit der Melodica im Leben nicht nachhaltig geschadet hat.