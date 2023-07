Interview von Sabine Buchwald

Roland Müller-Neumeister, 65, wünscht sich, dass die Leute weniger uniforme T-Shirts und Jeans tragen. Dass es auch anders geht, hat der Künstlerische Leiter/Mode der Deutschen Meisterschule für Mode mit dem Laden "All about Eve" gezeigt, den er zusammen mit Johnny Talbot und Adrian Runhof 1992 gründete. Sechs Jahre arbeiteten die drei zusammen, bis der Würzburger seine ganze Aufmerksamkeit der Modeschule am Rossmarkt widmete. Das Gespräch findet kurz vor der Anprobe für die Abschluss-Modenschau statt. Die läuft nach 2019 heuer zum ersten Mal wieder mit Publikum in der Muffathalle, der Titel: "Illuminate". Müller-Neumeister hat viel zu tun, noch ist einiges zu verbessern, aber er nimmt sich Zeit.