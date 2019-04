1. April 2019, 18:48 Uhr Meinungen gefragt Demokratie für Anfänger

Marion Schäfer erklärt, warum es wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche in der Stadt mitreden und mitgestalten können

Interview von Anna Hoben

Es ist eine Veranstaltung für Erwachsene, bei der sich aber alles darum dreht, wie Kinder die Welt und ihre Stadt sehen und wie man sie besser in Entscheidungen einbeziehen kann. Jedes Jahr gibt es in München einen runden Tisch dazu. An diesem Dienstag informieren sich 75 Teilnehmer aus Pädagogik und Bildung, Stadtpolitik und Verwaltung unter dem Motto "Aushandeln oder anklicken?" über digitale Methoden der Partizipation. Marion Schäfer, 57, ist Sprecherin des Arbeitskreises Kinder- und Jugendbeteiligung, sie erklärt, warum das so wichtig ist.

SZ: Jeden Freitag gehen Schüler auf die Straße, um für Klimaschutz zu demonstrieren - von Politikverdrossenheit kann man da nicht sprechen, oder?

Marion Schäfer: Nein. Kinder und Jugendliche wollen sich für ihre Interessen einsetzen und mitbestimmen. Das ist das Ergebnis verschiedener Studien und auch der Münchner Jugendbefragung: Es gibt für Kinder und Jugendliche in der Stadt zu wenige Gelegenheiten, ihre Meinung einzubringen und mitzugestalten. In der Schule gäbe es viele Möglichkeiten, von der Gestaltung des Pausenhofs und des Unterrichts bis zu eigenen Regeln für das Klassenzimmer. Das scheitert allerdings oft an Strukturen und der Haltung von Erwachsenen. Die müssten ja Macht abgeben und Zutrauen haben in die Ideen der Jugendlichen. Da ist noch viel Spielraum nach oben.

Beim Projekt „Plan Nord Ost“ beschäftigten sich Jugendliche in Digitalwerkstätten damit, wie ein Teil der Stadt mal aussehen könnte. (Foto: JFF-Institut für Medienpädagogik)

Warum ist es so wichtig, dass Kinder und Jugendliche gehört werden?

Kinder merken, dass sie nicht relevant sind, weil sie keine Wähler sind. Partizipation ist aber ein Recht, das in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist. Eigentlich gehören Kinderrechte auch ins Grundgesetz. Wenn die Interessen von Kindern und Jugendlichen unter den Tisch gefegt werden, hat das Konsequenzen. Wer früh die Erfahrung macht, dass seine Meinung zählt und er etwas bewirken kann, wird auch als Erwachsener eher der Demokratie zustimmen. Diese sogenannte Selbstwirksamkeit ist entscheidend. Sie stärkt das künftige Engagement.

Eine Investition in die Demokratie.

Genau. Und diese Alltagsdemokratie kann man von klein auf lernen: im Kindergarten, in der Familie, im Verein, in der Schule. Auf kommunaler Ebene braucht es Strukturen dafür. Die städtischen Referate müssen auch an Kinder und Jugendliche denken, wenn es nicht um Spielplätze geht. Wichtig sind dabei Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit: dass wenigstens Teile umgesetzt werden von dem, was Kinder vorschlagen. Dazu muss ein politischer Wille da sein. Ein Vorbild ist Kassel.

Marion Schäfer, 57, ist Mitarbeiterin im Verein Kultur und Spielraum sowie Sprecherin des Arbeitskreises Kinder- und Jugendbeteiligung. Dieser veranstaltet den Runden Tisch gemeinsam mit dem Medienzentrum München. (Foto: oh)

Was gibt es dort, was es hier nicht gibt?

Etwas ganz Wunderbares, nämlich eine Liste mit allen Themen, die Kinder und Jugendliche vorschlagen. Dahinter steht jeweils, wer zuständig ist. Die städtischen Referate treffen sich vier- bis fünfmal im Jahr und schauen, wie diese Anliegen befördert werden können.

Wie kann man neue Technologien zur Partizipation einsetzen?

Es liegt nahe, Kinder und Jugendliche dort abzuholen, wo sie ohnehin unterwegs sind: in der digitalen Welt. Wir werden damit die Beteiligung nicht neu erfinden, aber zeitgemäßer und attraktiver machen. Es gibt bereits viele Apps, Tools und Plattformen für Diskussionen und Abstimmungen. Im Idealfall verknüpft man die beiden Welten und ermutigt Kinder und Jugendliche online, sich auch offline zu engagieren. Als Experte kommt an diesem Dienstag zum Beispiel ein Jugendpfleger aus Hagen, der eine App zur kinderfreundlichen Stadtentwicklung vorstellt. Die Kinder gehen raus, schauen sich ihren Stadtteil an und stellen Handlungsbedarf fest. Sie dokumentieren ihre Vorschläge in der App, machen Fotos oder kleine Filme, die sie mit Audio unterlegen, und können ihre Vorschläge dann Politikern unterbreiten.

Welches Zeugnis stellen Sie München aus - ist es eine kinderfreundliche Stadt?

München bemüht sich um Kinderfreundlichkeit, aber es ist noch einiges zu tun. Mit den geringer werdenden Freiräumen wird es zunehmend schwierig, die Interessen von Kindern und Jugendlichen hochzuhalten. Das hat auch mit dem demografischen Wandel zu tun. Es gibt immer mehr ältere Menschen mit großem Ruhebedürfnis. Wenn es denen zu laut ist, müssen die Jüngeren woanders hin.

Was sind die wichtigsten Themen für Kinder und Jugendliche in München?

Da sind viele Verkehrsthemen dabei, die in krassem Gegensatz zur Automobilität stehen. Es geht um gefährliche Radwege oder Kreuzungen, um zu kurze Ampelphasen für Fußgänger. Es geht auch um Freizeit, um Spielmöglichkeiten, vor allem für ältere Kinder. Sie wünschen sich Probenräume für Bands, informelle Treffpunkte ohne Pädagogen. Und mehr Mitbestimmung in der Schule.