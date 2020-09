Von Kilian Beck

An manchen Tagen bin ich morgens in der Schule und am Ende auf einer Beerdigung", sagt Pastoralassistentin Magdalena Kittl. Während des Gesprächs hört man die Glocken über ihrem Büro an der Truderinger St. Augustins-Kirche läuten. Die 30-Jährige hat gerade ihre erste Unterrichtsstunde im neuen Schuljahr gehalten. "Das war schon etwas Neues, so ganz allein vor einer Klasse zu stehen." Seit Mai arbeitet sie als Pastoralassistentin im Pfarrverband Trudering. Ihr Alltag reicht vom katholischen Religionsunterricht in zwei Grundschulklassen und kirchlicher Jugendarbeit über Sitzungen der drei Pfarrgemeinderäte ihres Pfarrverbandes bis hin zu gelegentlichen Sonntagspredigten in einer der drei katholischen Kirchen Truderings.

Am Montag hält Magdalena Kittl eine Doppelstunde in einer dritten Klasse. "Vorbereitung auf die Erstkommunion. Da freue ich mich besonders drauf." Diese fänden zwar in den jeweiligen Gemeinden statt, allerdings könne sie im Unterricht anknüpfen. In der ersten Stunde geht es ums Kennenlernen, und sie will eine Selbstreflexionsstunde mit den Schülerinnen und Schülern halten. "Was kann ich? Was mag ich? - Für solche Fragen ist in den anderen Fächern selten Zeit, deswegen mache ich das mit ihnen", sagt Kittl. Im Lehrplan ist das vorgesehen, sie möchte es den Kindern ermöglichen, bevor sie in die Bibel-Themen einsteigt.

Samstags begleitet sie gleich drei Treffen mit Jugendlichen aus der Pfarrei. Erst die Pfarrjugend, dann deren Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen, danach die Pfadfinder aus ihrer Gemeinde. "Auch wenn es mal knackig ist, empfinde ich die Jugendarbeit gar nicht als anstrengend." Ihre Rolle sei die der Unterstützerin, Impulse und Ideen müssten von den Jugendlichen selbst kommen. "Das Wichtigste ist, Lust auf die Arbeit mit ihnen zu haben." Aus ihrer Zeit als Ministrantin und Pfarrjugendleiterin weiß sie: "Man merkt es, ob jemand die Aufgabe bekommt, Jugendarbeit zu machen oder es wirklich will." Nach dem Schulabschluss habe sie eine Pastoralreferentin in ihrer Heimatgemeinde kennengelernt, erzählt Kittl. "Dann konnte ich mir vorstellen, das auch zu machen. Die Jugendarbeit hat mich gereizt." Da sie sich auch das Arbeitsumfeld Kirche gewünscht habe, hat sie sich gegen den Berufsweg der Sozialen Arbeit entschieden und Theologie studiert. "Glauben zu erleben und weiterzugeben, das empfinde ich als sehr bestärkend", sagt Magdalena Kittl. Doch sie ist auch gerne in den Sitzungen der Pfarrgemeinderäte, plant Projekte mit. "Erfrischend sind die geistlichen Diskussionen, die dort auch geführt werden", meint sie.