Es gibt einen Abend im November. Und der ist der Entscheidende. Da treffen sich die zwölf Mitglieder des Teams, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, für gute Stimmung zu sorgen und einen Pfarrfasching des Pfarrverbands von St. Ursula und St. Sylvester auf die Beine zu stellen, der Jung und Alt begeistert. Man trifft sich. Nur für das eine: die Wahl des Faschingsmottos. Keine schnelle Sache. "Und ein sehr spezieller Vorgang", wie Hedwig Wolf erzählt, die seit 2009 als Gründungsmitglied dieses besonderen Ausschusses dabei ist. Es wird gewählt. Im Geheimen, auch mal mit Handzeichen. Und es wird vor allem diskutiert - solange bis das Motto steht. Drei Stunden kann das schon mal dauern. "Himmel und Hölle" ist es an jenem Abend für den Pfarrfasching Altschwabing am 1. Februar, im Pfarrsaal am Kaiserplatz 13 a, geworden. Ein gutes Thema. Gut und böse, Engel und Teufel, lodernde Höllenfeuer, luftige Wolken - da lässt sich was daraus machen.

Was, das ist noch ein großes Geheimnis. Viel muss Wolf dafür nicht mehr planen. Denn das Team hat sich die Arbeit aufgeteilt, jedes ist für etwas anderes verantwortlich. Die Deko, die Bar, das Männer-Ballett ohne Tutu, die "Uschi Verleihung". Bitte? Die was? "Ja, das ist eine ganz besondere Kostümverleihung. Jedes Mal wird nach anderen Kriterien ausgesucht", sagt Wolf, die noch anfügt, dass Uschi ja der Kosename von Ursula ist. Passt!

Ob es eine Leiter in den Himmel gibt, einen Eingang in die Hölle, ob es an der Bar Engelssud und Teufelsblut gibt - Hedwig Wolf weiß es selbst nicht. Obwohl sie die organisatorischen Fäden zusammenhält. Das einzige, was sie weiß, ist: Der Pfarrfasching muss sich tragen, jeder soll ihn sich leisten können. 122 Cent kostet der Eintritt - so alt wie St. Ursula. Und: Die Deko muss zu Aschermittwoch wieder verschwunden sein. Die meiste Organisation läuft also in jedem Team von allein und kurz vor dem Himmelsläuten aber auf Hochtouren. In der Woche vor dem großen Abend muss trotzdem noch einiges gemacht werden. Die Deko wird aufgebaut, die Proben für die einzelnen Acts werden terminiert und es wird, wie die 62-Jährige sagt, noch ein bisschen kalkuliert. Wie viele Eiswürfel sind nötig, wie viele Limetten braucht es für die Drinks? Auch die zwei DJ - einer für die leisen Töne und der andere für die Partymucke nach 22 Uhr - müssen die Anlage noch testen.

Und am Ende wird es dann sein wie immer: Der Saal ist brechend voll, die Uschi wird verliehen, Alt und Jung tanzen. Und Engel und Teufel mögen sich eigentlich sehr. An diesem Abend bestimmt.