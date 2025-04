Sie heißen „Die Dienstagsfrauen“, „Saint Jacques“, „Himmel über dem Camino“, „Dein Weg“ oder „Ich bin dann mal weg“ : Filme über den Jakobsweg gibt es viele. Nur noch nicht von allen: Jeder Pilgerreisende ist aus einem anderen Grund unterwegs, viele wollen ihre Erfahrungen mit anderen Menschen teilen. So auch der Australier Bill Bennett: Er nahm den langen Weg nach Santiago de Compostela ebenfalls auf sich, trotz eines kaputten Kniegelenks, trotz einer gewissen Orientierungslosigkeit. So kam er bereits am ersten Tag von der Route ab …

Diese und viele weitere Episoden seiner Pilgerfahrt hat Bennett zunächst in einem Buch aufgeschrieben („The Way, My Way“), das in seinem Heimatland zum Bestseller wurde. Später hat er diesen auch verfilmt, im Spielfilm „Mein Weg – 780 km zu mir“ erzählt er also seine eigene Geschichte: Die des Regisseurs und Drehbuchautors, der nach einem Spanienurlaub unbedingt den Camino de Santiago entlangwandern will, aber nicht wirklich weiß warum. Erst die Begegnungen mit anderen Menschen, die auf spiritueller Sinnsuche sind, die nach Vergebung suchen oder nach Krankheiten auf einen Neuanfang hoffen, öffnen ihm die Augen.

Bill Bennett kehrte also nach Spanien zurück und drehte auf dem Jakobsweg, teilweise mit echten Pilgern. Sich selbst spielen wollte er allerdings nicht, die Hauptrolle übergab er dem Schauspieler Chris Haywood. Trotzdem ist es natürlich sein Film und seine Geschichte: Bennett ist derzeit in Deutschland unterwegs, um sein Projekt persönlich vorzustellen und Publikumsfragen zu beantworten. Am 8. April und 9. April macht er Station in München.

Mein Weg – 780 km zu mir, AUS 2024, Regie und Drehbuch: Bill Bennett, bundesweiter Kinostart am 24. April, Previews mit Regiebesuch am Dienstag, 8. April, 20 Uhr im Rio Palast und Mittwoch, 9. April, 18 Uhr im Leopold Kino