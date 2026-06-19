Zum Hauptinhalt springen

Der Münchner Verlag BilibriMehrsprachige Kinderbücher - warum sie wichtig sind

Lesezeit: 5 Min.

Als einer der ersten Verlage in Deutschland hat sich bilibri auf zweisprachige Kinderbücher spezialisiert, hier Lektorin Karina Sindt.
Als einer der ersten Verlage in Deutschland hat sich bilibri auf zweisprachige Kinderbücher spezialisiert, hier Lektorin Karina Sindt. Johannes Simon

Mehrsprachige Kinderbücher fristeten lange ein Nischen-Dasein, obwohl jedes dritte Kind nicht nur mit Deutsch aufwächst. Der Münchner Verlag bilibri versucht, das zu ändern.

Von Neele Fromm

SZ bei Google bevorzugen

Die Schuppen des Regenbogenfisches schimmern in metallischem Blau, nebendran lugt verlegen „Der Grüffelo" vom Cover hervor, darunter reihen sich Ausgaben des Klassikers „Wo die wilden Kerle wohnen“. Wer durch die Kinderabteilung einer großen Buchhandlung schlendert, sieht Regale voller bunter Geschichten, die zum Fantasieren und zur Identifikation einladen – aber nicht für alle. Denn hier stehen fast nur Bücher in deutscher Sprache.

Zur SZ-Startseite

Literatur
:Mit 70 debütiert Kerstin Specht als Romanautorin

Als junge Dramatikerin wurde sie gefeiert, dann wurde es stiller um sie. Jetzt veröffentlicht Kerstin Specht mit 70 „Mittelberge“ – ein spätes Erstlingswerk von großer Sprachkraft und Härte.

SZ PlusVon Jutta Czeguhn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite