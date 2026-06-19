Mehrsprachige Kinderbücher fristeten lange ein Nischen-Dasein, obwohl jedes dritte Kind nicht nur mit Deutsch aufwächst. Der Münchner Verlag bilibri versucht, das zu ändern.

Die Schuppen des Regenbogenfisches schimmern in metallischem Blau, nebendran lugt verlegen „Der Grüffelo" vom Cover hervor, darunter reihen sich Ausgaben des Klassikers „Wo die wilden Kerle wohnen“. Wer durch die Kinderabteilung einer großen Buchhandlung schlendert, sieht Regale voller bunter Geschichten, die zum Fantasieren und zur Identifikation einladen – aber nicht für alle. Denn hier stehen fast nur Bücher in deutscher Sprache.