1. April 2019, 18:48 Uhr Mehrfach vorbestraft Verdächtiger nach Raub verhaftet

Im Zusammenhang mit einem Raub in der Schwanthalerstraße hat ein Richter am Samstag Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen erlassen. Er soll in der Nacht auf den 20. März an der Ecke Senefelderstraße einen 55-Jährigen umklammert und dabei dessen Geldbörse entwendet haben. Die Ermittlungen ergaben einen Bezug der Tat zu einer nahe dem Tatort gelegenen Spielhalle. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 23-jährige Münchner zweifelsfrei identifiziert. Er ist bereits mehrfach vorbestraft.