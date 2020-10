Bei mehreren Verkehrsunfällen am Wochenende ist hoher Schaden entstanden, ein 76-jähriger Fußgänger wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Mann überquerte am Freitag gegen 21.15 Uhr in Großhadern die Würmtalstraße auf Höhe einer Bushaltestelle und wurde dabei von einem Porsche erfasst. Dessen 42-jähriger Fahrer hatte noch versucht auszuweichen. In Trudering verlor am Freitag gegen 15 Uhr ein 21-jähriger Münchner auf der Kreillerstraße die Kontrolle über seinen hochmotorisierten BMW. Zeugen berichteten von starken Beschleunigungsgeräuschen. Der Mann kollidierte mit drei geparkten Autos. An einem dieser Wagen und am BMW des Unfallverursachers entstand Totalschaden, insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf rund 60 000 Euro. Ein Schaden von rund 30 000 Euro ist beim Unfall eines Streifenwagens der Polizei entstanden. Zwei Beamte waren am Freitag gegen 23.30 Uhr auf der Wolfratshauser Straße zu einem Einsatz unterwegs. Als sie einen Seat überholten, wollte dessen Fahrerin offenbar nach links abbiegen. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der Polizeiwagen nach links, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und landete dann in einem Gartenzaun. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt.