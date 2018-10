7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Mehrere Tausend Euro Schaden Betrunkener fährt in Nymphenburger Kanal

In der Nacht zum Samstag ist ein betrunkener Mann mit seinem Auto in den Nymphenburger Kanal gefahren. Gegen 0.50 Uhr am Samstagmorgen beobachtete ein Passant, wie ein Mercedes auf der Hubertusstraße in Richtung Schlosskanal fuhr. Dabei übersah der 37-jährige Fahrer des Wagens aber offenbar das Ende der Straße, die auf die Südliche Auffahrtsallee mündet. Den Kanal hatte er offenbar auch nicht auf dem Schirm. Der Wagen fuhr über die Auffahrtsallee und über den Grünstreifen samt Gehweg und kam erst im Graben zum Kanal zum Stehen. Der 37-Jährige hatte mit seinem Wagen auch die Metallgeländer am Kanal durchbrochen. Der Mercedes stand am Ende mit der Front im Wasser. Der Mann am Steuer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige, ein Handwerker, deutlich alkoholisiert war. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.