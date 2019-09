Nicht nur auf der Theresienwiese, auch am Hauptbahnhof hatte die Polizei am Wochenende alle Hände voll zu tun. Am Samstagvormittag ließ ein 69-Jähriger seine Koffer unbeaufsichtigt zurück. Von einer Streife darauf angesprochen, reagierte der Mann aggressiv, beleidigte die Beamten und schlug um sich. Bei der Durchsuchung förderten die Polizisten dann ein Springmesser und fremde Geldkarten zu Tage. Am späten Nachmittag rauften sich dann auf einem Bahnsteig mehrere Betrunkene. Der eine streckte den anderen mit einem Schlag zu Boden, das Opfer musste zur weiteren Behandlung in eine Zahnklinik gebracht werden. Kurz vor Mitternacht schließlich schlug ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Masskrug auf einen Fahrscheinautomaten ein, da dieser angeblich nicht funktionierte. Die Polizei meldet: "Durch die Einwirkungen trug der Automat überraschenderweise keine äußeren Schäden davon."