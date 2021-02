Gegner der Corona-Beschränkungen sind am Sonntagabend vor dem Hauptbahnhof mit der Polizei aneinandergeraten. Etwa 100 Personen trafen sich gegen 17.15 Uhr am Ausgang Bayerstraße. Polizisten forderten sie per Lautsprecher auf, Masken zu tragen und die Mindestabstände einzuhalten. Derweil seien aus der Gruppe heraus Schneebälle und andere Gegenstände in Richtung der Beamten geworfen worden, teilte das Polizeipräsidium am Montag mit. Es kam zu Rangeleien, der Straßenbahnverkehr musste unterbrochen werden. Mehr als 100 Beamte, die in Erwartung einer Kundgebung sogenannter "Querdenker" vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof an der Ludwigstraße postiert waren, rückten an und nahmen mehrere Randalierer in Gewahrsam. Es gab Anzeigen wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz sowie wegen des Tragens von Schutzbewaffnung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Ein Teilnehmer wurde angezeigt, weil er eine Uniform mit Hoheitszeichen trug, ohne dazu berechtigt zu sein. Die Teilnehmer waren offenbar einem Aufruf auf Facebook gefolgt.