Bei einem Motorrad-Unfall in Untermenzing hat sich ein 21-jähriger Münchner nicht nur so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er muss sich obendrein gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei raste der Mann am Sonntag um 0.15 Uhr über die Von-Reuter-Straße stadtauswärts, legte vor der Kreuzung zur Manzostraße ein abruptes Bremsmanöver hin, stürzte und rutschte in die Front eines gerade abbiegenden Autos. Dessen Fahrer wurde durch den Airbag leicht an der Hand verletzt. Den mutmaßlichen Unfallverursacher erwarten nun diverse Strafanzeigen. Denn das Motorrad war nicht zugelassen, der Fahrer besaß keinen Führerschein. Zudem konnte er nicht schlüssig erklären, warum er trotz Ausgangssperre draußen unterwegs war. Bei dem Unfall selbst attestierte die Polizei rücksichtloses und zu schnelles Fahren sowie fahrlässige Körperverletzung.