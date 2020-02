Mehrarbeit an Grundschulen in Bayern

Detailansicht öffnen Gegen die staatlich verordnete Mehrarbeit haben Grundschullehrerinnen und -lehrer auch in München demonstriert. (Foto: Robert Haas)

Zum Kommentar "Nicht knausern" vom 27. Januar und "Lehrer müssen mehr arbeiten" vom 8. Januar:

Minister macht es sich zu leicht

Im Augenblick bricht wieder Volkes Wut über die faulen Lehrer herein. Zu Recht? Da braucht man kein Lehrer zu sein, um zu sagen: Leider nein! Es geht überhaupt nicht darum, ob Lehrer bereit sind, eine Stunde mehr Dienst zu machen. Die meisten machen sie eh schon. Die Geschichte zeigt uns etwas ganz anderes: In grauer Vorzeit waren alle Lehrer Beamte, ohne jede Rechte, sich gegen die Anordnungen des Staates zu wehren (kein Streikrecht!). Dann gingen die Schülerzahlen zurück, weil Deutschland nicht mehr so geburtenfreudig war (Einkindehe). Da hat man statt der Beamten, die so sündhaft teuer sind, lieber Angestellte (mit Streikrecht) eingestellt, über die man freier verfügen kann, meinte der Staat. Er stellte also bedarfsgerecht nur Lehrer mit sehr guten Noten ein, also nicht alle, die eine Lehrerausbildung gemacht hatten. Die Nichteingestellten mussten sich damals in andere Jobs im freien Markt verkrümeln.

Als dann aber der Staat wieder Lehrer brauchte, meinte er, er müsse nur mit dem Finger schnippen, dann kämen alle aus ihren neuen Berufen wieder angerannt. Taten sie aber nicht, die undankbaren Pseudolehrer. Da sich aber gegenwärtig die Deutschen wieder stärker vermehren, was aber statistisch schon länger belegt ist, mangelt es urplötzlich an Schulräumen und den dazugehörigen Lehrern. Diesen vom Kultusministerium/Schulamt verursachten Mangel, der aus Schülerzahlen früherer Jahre nur hochgerechnet wurde, der also nicht auf aktuellen Schülerzahlen basiert (man hat ja nach der Geburt nur sechs Jahre Zeit zu reagieren), sollen jetzt die vorhandenen Lehrer ausbaden. Das heißt, die Fehleinschätzung und die Versäumnisse des Kultusministeriums/Schulamts sollen jetzt Lehrer, wenn es geht, ohne Bezahlung ausgleichen. Schön blöd, wenn das die angestellten Lehrer machen würden! Wolfgang Hensle, Schwabhausen

Abschreckend für den Beruf

Nun will Kultusminister Piazolo das aufarbeiten, was die bayerische Kultusbürokratie in der Vergangenheit versäumt hat: auf zukunftsgerichteten Bedarf im Schulwesen zielführend Vorsorge zu treffen. Er liegt richtig, wenn er eine Vergrößerung von Klassen als keine Option sieht. Er hat recht, wenn er eine Lösung des Problems mittels Quereinsteigern kritisch und allenfalls in Teilbereichen als machbar sieht. Es ist sicherlich realistisch, wenn er die eigentlich längst überfällige Gleichstellung in der Bezahlung von Grund- und Mittelschullehrern als derzeit politisch nicht durchsetzbar einschätzt. Freilich dürfte die dadurch bedingte Demotivation auch durch seine Zusicherung, da weiter an einer Lösung zu arbeiten, kaum beseitigt werden. Fakt ist aber auch, dass die von ihm geplanten Maßnahmen die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte noch mehr vergrößern, dass dies sicherlich auch bei vielen Lehrkräften gesundheitliche Folgen zeitigen wird, dies alles mit dem Ergebnis zusätzlicher Unterrichtsausfälle.

Nun räumt endlich selbst der Minister ein: Der Freistaat benötigt doch viel mehr Lehrkräfte. Wenn dann aber sogleich behauptet wird, es sei "Tatsache", dass man eigentlich "genügend Lehrer" habe, diese jedoch nicht im Unterricht seien, und dass die Lehrer ob vieler zugelassener Wünsche in der Vergangenheit "verwöhnt" seien, dann zeigt mir das doch den Unwillen oder die Unfähigkeit, die tatsächliche Problemlage wirklich aufgreifen zu wollen. Die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte haben sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert, Belastungen und Zusatzaufgaben haben zugenommen. Ich befürchte, dass mit den geplanten Belastungen vor allem eines erreicht wird: Bei den gegenwärtig recht guten Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt werden sich junge Menschen wohl kaum vom immer unattraktiver werdenden Berufsfeld "Schule" angezogen fühlen. Joachim Buchenau, Tussenhausen

Einige trifft es richtig hart

Bei den Protesten vieler Lehrkräfte gegen die von Minister Piazolo angekündigten Maßnahmen geht es nicht allein um die eine Stunde Mehrarbeit, die Abschaffung des Sabbaticals oder die Verschiebung des Ruhestandseintrittsalters - wobei dies schon genug wäre. Vielmehr geht es darum, dass eine seit Jahren verfehlte Schul- und vor allem Personalpolitik auf dem Rücken einiger Weniger ausgetragen wird. Richtig ist, dass voraussichtlich nur ein kleiner Teil der Lehrkräfte davon betroffen sein wird. Aber genau das ist das Problem. Die Hauptbetroffenen dieser Maßnahmen sind nämlich unter anderem ältere Lehrkräfte nach der Familienphase, die von der familienpolitischen Teilzeit in die Antragsteilzeit wechseln. Obgleich viele von ihnen bereits an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit sind, worauf Sie in Ihrem Kommentar zurecht hinweisen, wird für diese Personengruppe die Teilzeit von derzeit durchschnittlich 15 auf 24 Stunden erhöht, plus eine Stunde Arbeitszeitkonto. Dies bedeutet für viele ältere Lehrkräfte eine Erhöhung um teilweise mehr als zehn (!) Unterrichtsstunden pro Woche, Zeiten für Unterrichtsvor- und -nachbereitung noch nicht eingerechnet. Genau um diese Personengruppe geht es, wenn Herr Piazolo davon spricht, dass nur eine kleine Gruppe betroffen ist. In Ihrem Kommentar werden diese Hauptbetroffenen nicht erwähnt. Hätten Sie sich umfassend informiert, hätten auch Sie zu dem Ergebnis kommen können: Es ist doch so schlimm, wie manche tun! Martina Tanzhaus, Langenbach