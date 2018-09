24. September 2018, 18:57 Uhr Mehr Platz für Schulen Stadt übernimmt Sportanlage

Nach monatelangen Verhandlungen mit dem Versicherungskonzern Allianz steht die Stadt vor der Übernahme der 30 000 Quadratmeter großen Sportanlage des SV Weißblau-Allianz in Schwabing. Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates und der Vereinsmitglieder soll die Stadt den Großteil des Areals am Rande des Englischen Gartens zum Jahreswechsel für 35 Jahre in Erbpacht übernehmen. Die Stadt gewinnt damit Flächen für den Schulsport, insbesondere in der Halle und dem Schwimmbad, sowie Kapazitäten für andere Vereine. Von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hieß es in einer Mitteilung der Stadt vom Montag, es sei eine "gemeinsam getragene Lösung gelungen".

Die Allianz sah sich zuletzt erheblicher Kritik ausgesetzt. Das Dax-Unternehmen hatte dem SV, einst als Allianz-Betriebssportverein gegründet, im Dezember 2017 sein Stammgelände an der Osterwaldstraße gekündigt und dabei die Verwertung des Areals angekündigt. Eine Fitnesskette sollte das Gelände umgestalten und nutzen - doch Reiter ließ mitteilen, dass dies nicht genehmigungsfähig sei. Im Mai kam es nach SZ-Informationen zu einer Verhandlungsrunde mit Vereinsführung, Rathausspitze und Allianz-Vorständen. Das Ergebnis: Die Stadt bekommt das Vergaberecht über die Belegung der Freiflächen, der Halle und des Schwimmbads, doch dem Verein werden Privilegien eingeräumt. So darf der SV in den ersten fünf Jahren die Anlage in den Abendstunden zu 70 Prozent der Zeit nutzen, danach wird der Anteil reduziert. Für das Schwimmbad gibt es Sonderregelungen. Der Vorstand des Vereins zeigte sich in einer ersten Reaktion zufrieden, ebenso die Allianz. Burkhard Keese, Allianz-Finanzvorstand, sprach von einer "zukunftsfähigen Lösung für den Verein, den Münchner Lebensraum, Schulen und die Allianz".