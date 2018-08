1. August 2018, 18:45 Uhr Mehr Platz am Wasser Es wird eng im Becken

Grüne und SPD wollen ein neues Schwimmbad für München

Die Grünen im Rathaus setzen sich als zweite Fraktion nach der SPD für ein neues Schwimmbad in München ein. Sie gehen sogar über die Forderung der Sozialdemokraten hinaus und schlagen gleich mehrere neue Badegelegenheiten vor. Im München Norden solle die Stadt das Floriansmühlbad wieder errichten, heißt es in einem Antrag. Das könnte als "Naturfreibad nach dem Vorbild von Maria Einsiedel" die jetzigen Angebote der Stadt ergänzen, erklärte Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher. Das private Bad schloss 1989. Das Gelände wurde verkauft, im Umgriff sind derzeit neue Wohnungen geplant. Zusätzlich zur Wiedereröffnung des Floriansmühlbads solle die Stadt prüfen, ob nicht entlang der Isar oder der Würm weitere Naturbäder im Stile des Maria Einsiedel errichtet werden könnten. Das Bevölkerungswachstum erfordere nicht nur mehr Anstrengungen beim Wohnungs- und Schulbau sowie beim Ausbau des ÖPNV, sondern auch mehr Freizeiteinrichtungen.

Angestoßen hatten die neuen Schwimmbadpläne Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die SPD-Fraktion. Am Mittwoch erklärten sie in der Süddeutschen Zeitung, den Bau eines neuen Familienbads zu prüfen. Die entsprechende Machbarkeitsstudie ist inzwischen beantragt. In der wachsenden Stadt seien die Bäder inzwischen sehr überlaufen, sagte die stellvertretende Fraktionssprecherin Verena Dietl. OB Reiter sieht Potenzial für ein neues Bad besonders im Münchner Westen. Die SPD will diese Pläne auch dem jüngst gegen ihre Stimmen beschlossenen Isarbad gegenüberstellen. Angesichts der vielen Ungewissheiten und hohen Kosten zieht die SPD ein klassische Schwimmbad vor, das im Stile des Westbads über Innen- und Außenbecken verfügen sollte.

Die Grünen setzten nicht nur in der Zahl der neuen Badegelegenheiten eins drauf, sie sehen noch einen weiteren Engpass auf die Stadt zu kommen. Deshalb wollen sie bei allen künftigen neuen, großen Stadtvierteln nicht nur neue Schwimmbäder einplanen, sondern auch Biergärten. Das solle in jedem Fall in Freiham und auf dem Areal der Bayernkaserne geschehen. Biergärten seien "ein wichtiger Ausgleich und sollten auf möglichst kurzen Wegen zu Fuß oder mit dem Rad erreicht werden können", sagte Stadtrat Bickelbacher.