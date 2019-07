31. Juli 2019, 18:53 Uhr Mehr Arbeitslose im Juli Überraschende Zahlen vom Arbeitsmarkt

Erstmals seit Langem ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli leicht gestiegen: 30 126 Menschen waren in München ohne Job - und damit knapp 600 mehr als noch im Monat zuvor. Zum einen sei das auf die Saison zurückzuführen, zum anderen aber auch auf die schwächer werdende Wirtschaft, sagt Wilfried Hüntelmann, der Chef der Arbeitsagentur München: "Die Zahl der bei uns neu gemeldeten Stellen ging im Juli deutlich zurück." Sieht man sich die Statistiken aus dem vorigen Jahr an, lag die Zahl der Arbeitslosen im Juli in München allerdings deutlich höher als heute. Blickt man auf ganz Bayern, ist die Zahl der Menschen ohne Job, die bei den Agenturen gemeldet sind, im Juli ebenfalls angestiegen - sowohl im Vergleich zum vorigen Monat als auch im Vergleich zum Juli 2018.