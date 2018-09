4. September 2018, 17:57 Uhr Mehr als 100.000 Euro Schaden Einbrecher stehlen wertvolle Medizintechnik

Spezialisten gibt es auch unter Einbrechern. Die Täter, die im Verlauf des vergangenen Wochenendes in ein Großhandelsunternehmen in Berg am Laim eindrangen, wussten offenbar genau Bescheid, was es dort zu holen gab. Denn die paar 100 Euro Bargeld, die ihnen dort in die Hände fielen, waren im Vergleich zum Rest der Beute bescheiden: Sie stahlen nämlich zahnmedizinisches Gerät und Zubehör im Wert von mehr als 100 000 Euro. Die Einbrecher hatten zwei Fenster aufgehebelt, um in die Räume der Firma zu kommen. Sie flohen unerkannt. Die Beute müssen sie in einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei (089/2910-0) sucht deshalb Zeugen, die zwischen Freitag, 31. August, 17 Uhr und Montag, 3. September, sieben Uhr früh im Bereich der Berg-am-Laim- und Weihenstephaner Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.