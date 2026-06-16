Ein Mann verschafft sich Zutritt zu einem Haus und legt sich zu einer Bewohnerin ins Bett: Dazu ist es in der Nacht auf Montag in Solln gekommen. Nach Informationen der Bild-Zeitung handelte es sich um das Haus des ehemaligen Bayern-Profis und Nationalspielers Mehmet Scholl. Der Eindringling soll dort demnach zunächst etwas gegessen und geduscht haben, bevor er sich in das Bett von Scholls Tochter gelegt haben soll, die dort mit ihrem Freund lag. Die beiden sollen sich dem Mann entgegengestellt und ihn dann gemeinsam mit dem herbeigeeilten Mehmet Scholl überwältigt haben.

Die Polizei bestätigt die Namen nicht, nennt nur einen 55-jährigen Hauseigentümer. Gegen zwei Uhr nachts sei ein 48-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach in dessen Einfamilienhaus gelangt und habe sich zunächst eine Weile unbemerkt dort aufgehalten. Dann sei er mit unbekleidetem Unterkörper ins Obergeschoss gegangen und habe sich in ein Bett gelegt, in dem die 20-Jährige und ihr 24-jähriger Freund lagen.

Beide wachten laut Polizei dadurch auf, es kam zu einer Rangelei zwischen dem Freund und dem Einbrecher. Auch der Hauseigentümer wurde wach und half dabei, den 48-Jährigen zu überwältigen. Gemeinsam konnten sie ihn festhalten, bis die Polizei eintraf und den Mann vorläufig festnahm. Er wurde unter anderem wegen sexueller Nötigung und Hausfriedensbruch angezeigt. Weil er psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das Kommissariat 15, zuständig für Sexualdelikte, ermittelt weiter.