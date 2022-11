Mit seinen poppigen, an Street-Art geschulten, mitunter an Animationsfilme erinnernden Bildwelten in Rot und Weiß hat das Münchner Künstler-Duo Mehmet & Kazim nicht nur die Welt der Bildenden Kunst erobert. Vor einiger Zeit entwarfen die beiden für das Modellabel Talbot Runhof eine Kollektion, und kürzlich gestalteten sie das Bühnenbild für das Stück "Göttersimulation" in den Kammerspielen. Nun sprechen die auch als "Kissing Cousins" bekannten Künstler bei der durch die Pandemie unterbrochenen und nun wiederbelebten Bar-Talk-Reihe in der Favorit Bar über ihre Arbeiten.

Artist Bar Talk mit Mehmet & Kazim, Mi., 16. Nov., 20.30 Uhr, Favorit Bar, Damenstiftstr. 12