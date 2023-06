Von Anastasia Trenkler

Sommerzeit ist Outdoor-Zeit, das gilt auch fürs Tanzen: Raves und Festivals unter freiem Himmel, gerne schon tagsüber, gerne auch tagelang. Dabei hat das Münchner Umland der Großstadt ausnahmsweise etwas voraus, geht es um Locations. Schließlich finden Techno-Partys sonst eher in städtischen Clubs wie dem Blitz, der Roten Sonne oder dem Harry Klein (R.I.P.) statt.

Doch im Sommer, da zieht es die Münchner allesamt raus ins Umland, Radler wie Raver. Und an diesem Wochenende könnte das Ziel ihrer Reise Dorfen, genauer das Megaton-Festival auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelfabrik sein.

Mit seiner industriellen Optik erinnert das Tonwerk, wie sich der Kultur- und Veranstaltungsort nennt, weniger an ländliches Idyll als an Orte wie das Werks- oder Schlachthofviertel in München. Seit 2019 findet auf dem verlassenen Fabrikgelände auch das Megaton als eintägiges House- und Techno-Festival statt, an diesem Samstag zum dritten Mal. Dabei verlief der Auftakt des Festivals vor Beginn der Pandemie nicht ganz reibungslos. Die Polizei beendete das Event fünf Stunden früher als geplant. Grund dafür waren nicht, wie man es aus München kennt, vom Bass genervte Nachbarn, sondern Sicherheitsbedenken aufgrund der angrenzenden Bahngleise.

2020 und 2021 folgten obendrein zwei Jahre Corona-bedingter Auszeit, ehe das Event vergangenen Sommer wieder stattfinden konnte. Seither lockt es mit lokalen und internationalen Artists nach Dorfen, diesmal unter anderem mit DJ Hell. Der Münchner ist einer der international bekanntesten deutschen Electronica-Artists. In der Region kennt man ihn außerdem als Clubbetreiber in Traunstein und von Auftritten auf kleineren Bühnen wie dem Stoa in Edling.

Auch spielt beim Megaton Stefanie Raschke. Lange Zeit legte sie als Resident-DJ melodische Techno-Sets im Harry Klein auf. Seit diesem April ist sie außerdem Bookerin beim Berliner Plattenlabel "Stil vor Talent". Und dann sind da noch Julian Wassermann, Caravel und Tini Gessler, um nur ein paar mehr der insgesamt 30 Megaton-Acts zu nennen - genug Programm für eine tagesfüllende Party bis in die frühen Morgenstunden. Und sollte das Wetter doch nicht mitspielen, haben die Veranstalter für eine Indoor-Alternative gesorgt.

Megaton Festival, Sa. 10. Juni, ab 14 Uhr, Tonwerk Dorfen, Orlfing 1, 84405 Dorfen