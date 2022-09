Von Vivian Harris, München

Eigentlich hätte für Uchenna van Capelleveen alles so einfach sein können: Seine Leidenschaft für Hip-Hop entdeckt er während der Schulzeit, und er nimmt schon damals erste Tracks auf. Als Megaloh rappt er weiter, zuerst auf Englisch, dann auf Deutsch, dann auf Platten verschiedener Szene-Größen. Bis er von einer weiteren Größe, Max Herre, gesignt wird und 2013 mit seinem ersten Major-Album "Endlich Unendlich" in den Top Ten der deutschen Albumcharts landet. Mit der Folgeplatte sogar auf Platz zwei.

Aber wäre das alles so einfach, wäre es eben auch nicht die Realität. Die Realität, in der seine Eltern nach Deutschland ziehen, um dem Rassismus in den USA zu entfliehen. In der die Familie auch hier mit Druck und Vorurteilen zu kämpfen hat und sich insbesondere seine nigerianische Mutter davon leiten lässt: Bildung, festes Einkommen, Sicherheit - das wünscht sie sich von ihrem Sohn. Also rappt Uchenna zwar in der Schulzeit, aber nur nebenbei. Er hat Features auf diversen Platten, nebenbei. Landet nach dem Einstieg bei Herres Nesola-Label in den Charts und wird selbst zur deutschen Rap-Instanz. Nebenbei. Weil er nach dem Abschluss erstmal ein BWL-Studium beginnt, um es seinen Eltern rechtzumachen. Das Studium bricht er irgendwann ab, und die finanzielle Sicherheit für sich und seine eigene Familie, die ihm auch die Chartplatzierungen nicht geben können, holt er sich als Lagerarbeiter. Den Job bereut er nie. Er gab ihm schließlich auch das Vertrauen in sich selbst, das man von jemandem, dessen Künstlername sich vom griechischem Wort für "groß" ableitet, eigentlich erwarten würde. Aber wahre Größe definiert er anders.

2017 trennt sich der Rapper aus Moabit nicht nur von der Schichtarbeit, sondern auch von seinem langjährigen Label. Seitdem hat er mehrere Alben veröffentlicht und bringt auch diesen September eins heraus. Einen Vorgeschmack auf "Drei Kreuze" gab es bereits mit der Singleauskopplung "Licht": Zum Beat von Produzent Truva, warmen Xylophon-Sounds und einem lockeren Flow rappt er davon, dass er durchs Dunkle geirrt ist und sich jetzt gefunden hat. "Ich wünsche dir, dass du weißt, was du willst und dass du's kriegst", reimt er weiter und richtet sich mit den Lyrics an seinen Sohn. Und sicherlich auch ein bisschen an sich selbst.

Megaloh, Freitag, 10. September, 19 Uhr, Strom, Lindwurmstr. 88