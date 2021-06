Welche Filmemacher und Schauspieler sich in Zeiten der Pandemie auf dem roten Teppich in München tummeln - und wer nicht.

Von Josef Grübl

‹ › Auf der Leinwand statt am Roten Teppich: Mads Mikkelsen in "Helden der Wahrscheinlichkeit". Bild: Rolf Konow/Filmfest München

‹ › Valeria Bruni Tedeschi in "Sommer 85". Bild: Wild Bunch

‹ › Und Charlotte Gainsbourg in "Suzanna Andler". Bild: Les Films du Losagne/Filmfest München Wird geladen ...

Natürlich geht es beim Filmfest nicht nur um die aufgeführten Filme, nein, auch Cineasten schätzen die Begegnung mit Filmemacherinnen und Schauspielern. Es ist eben doch etwas Besonderes, wenn man die Menschen trifft, die einem auf der großen Leinwand große Geschichten erzählen. So viele wie in den Jahren vor der Pandemie werden es freilich nicht sein, aufgrund von Einreisebestimmungen und Quarantäneregeln sind internationale Gäste dieses Jahr Mangelware.

Ein paar wenige haben dennoch ihr Kommen angekündigt, der dänische Regisseur Anders Thomas Jensen etwa wird seinen Film Helden der Wahrscheinlichkeit vorstellen, begleitet wird er vom Schauspieler Nikolaj Lie Kaas. Hauptdarsteller Mads Mikkelsen arbeitet dagegen gerade an seiner Hollywoodkarriere - aber der war ja schon vor Jahren zu Gast beim Filmfest. Auch Bruce LaBruce wird erwartet: Der kanadische Regisseur mit Faible für schwule Undergroundfilme soll am Mittwoch, 7. Juli, im Rahmen der Reihe "Filmmakers Live" von seiner Arbeit erzählen. Beginn ist um 15 Uhr, das Gespräch findet im Amerikahaus statt. Einen neuen Film bringt er auch mit: Saint-Narcisse erzählt von einem ichbezogenen Jüngling, der in einem Kloster seinem Ebenbild begegnet. Nach München kommen sollen auch der aus Uruguay stammende Regisseur Federico Veiroj (Así habló el cambista), die New Yorker Filmemacherin Karen Cinorre (Mayday), die brasilianische Regisseurin Iuli Gerbase (A Nuvem Rosa) und mit Merawi Gerima (Residue) ein junger Regisseur des US-amerikanischen Black Cinema. Auch sie sollen sich bei "Filmmakers Live" den Fragen des Publikums stellen (Montag, 5. Juli, 15 Uhr, Amerikahaus).

Die großen Namen des Weltkinos sieht man dieses Jahr dagegen nur auf der Leinwand: Hollywoodstar Andrew Garfield verkörpert in der Social-Media-Satire Mainstream einen selbstverliebten Influencer, die Französin Charlotte Gainsbourg spielt die Hauptrolle in Suzanna Andler. Die Verfilmung eines Theaterstücks von Marguerite Duras dreht sich um eine Frau, die in einer Villa in Südfrankreich über ihr Leben und ihre Liebhaber nachdenkt. Die italienisch-französische Schauspielerin Valeria Bruni Tedeschi ist gleich in zwei neuen Filmen zu sehen, in Dominik Molls Thriller Die Verschwundene und als Mutter in François Ozons schwulem Liebesdrama Sommer 85. Ein Wiedersehen mit Kathy Bates gibt es in Franka Potentes Regiedebüt Home; der Schotte Iain Glen, weltberühmt seit Game of Thrones, spielt mit im deutschen Science-Fiction-Film Tides.

Und aus Deutschland haben sich ohnehin eine ganze Reihe Stars für die Open-air-Premieren angekündigt: Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Albrecht Schuch, Bjarne Mädel, Peri Baumeister oder Anke Engelke wollen ihre neuen Filme dem Münchner Publikum persönlich vorstellen.