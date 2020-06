Was macht die Verschmutzung der Meere mit uns? Gemeinsam mit anderen Frauen will Tharaka Sriram eine Antwort darauf finden.

Tharaka Sriram engagiert sich für saubere Ozeane. Was ein in Europa gekauftes T-Shirt mit der Meeresverschmutzung zu tun hat, wie es sich anfühlt, in Unterwasser-Müllbergen zu tauchen und warum sie empfiehlt, keinen Fisch zu essen.