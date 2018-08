9. August 2018, 18:55 Uhr Medizin "Wo bleibt der Mensch?"

Michael von Cranach hat die Psychiatrie revolutioniert und schon in den Achtzigerjahren damit begonnen, die Naziverbrechen in seiner Klinik aufzuarbeiten. Es gibt da für ihn noch viel zu tun

Von Karl Forster

Mein Gott, der Cranach", murmelte der Herr Professor und schaute indigniert. Er hatte zur Pressekonferenz geladen. Weil das Thema vielleicht allzu sehr ins Wissenschaftliche abzugleiten drohte, bat er einen halbwegs kundigen Journalisten mit aufs Podium, damit dieser die Veranstaltung moderiere. Es ging um die Ende der Achtzigerjahre heiß umkämpfte Substitution von Heroin durch Methadon für Junkies in München und Bayern. Grüne, Teile der SPD und diverse niedergelassene Psychiater waren dafür, CSU und die Psychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität dagegen. Deren Chef Professor Hanns Hippius hatte eben schlüssig und ausführlich referiert, warum Methadon aus medizinisch-biologischer Sicht des Teufels sei. Da hob ein Mann mit dichtem weißen Haar und freundlichem Gesicht die Hand. Hippius kannte diesen Mann, sonst hätte er nicht mit "Um Gotteswillen, der Cranach!" reagiert. Der Mann stellte dann nur die eine Frage: "Herr Professor, wo in Ihren Ausführungen bleibt der Mensch?"

Man muss, um diese Situation zu verstehen, ein paar Dinge wissen. Zum einen war Michael von Cranach zu diesem Zeitpunkt längst etablierter Chefarzt des Bezirkskrankenhauses in Kaufbeuren, zum anderen hatte er es vor dieser Anstellung unter eben diesem Professor Hanns Hippius an der LMU-Psychiatrie zum Oberarzt und Chef der Poliklinik gebracht. Man schätzte sich, auch wenn man medizinisch oft unterschiedlicher Auffassung war. Denn zum dritten: Michael von Cranach ist einer der wichtigsten Vertreter der Sozialpsychiatrie, einer Strömung dieser Disziplin, die den Menschen in den Mittelpunkt der Therapie stellt und nicht die mehr oder weniger mechanische Funktion der Psyche.

Michael von Cranach startete mit dieser Haltung seine Karriere als Revolutionär von Deutschlands Psychiatrie zu einem Zeitpunkt, als diese gesellschaftlich und ärzteethisch noch weit im Abseits stand - ein böses Erbe der Euthanasieverbrechen in der Nazizeit. Bis weit in die Siebzigerjahre hinein waren psychiatrische Krankenhäuser - weit weg von den Innenstädten errichtet - hierzulande nur Verwahranstalten, wo in riesigen Sälen stark sedierte Seelenkranke vor sich hinsiechten. Während im Rest Europas, vor allem in Skandinavien, England und Italien, die modernen Erkenntnisse der Psychiatrie längst in den medizinischen Alltag eingepflegt waren, stand Deutschlands Behandlung seelisch Kranker knapp über dem Niveau des Mittelalters.

Die Verbrechen der Nazizeit waren verdrängt, warfen aber solche Schatten, dass kaum einer einen Beruf in diesem medizinischen Feld ergreifen mochte. Noch dazu, weil in vielen dieser Krankenhäuser lange nach Kriegsende Menschen wirkten, die schon in Hitlers Vernichtungsregime dort ihren Dienst versahen, einen Dienst, der auch darin bestand, psychisch Kranke und solche, die man dafür hielt, durch Hungerdiäten oder Spritzen zu töten.

Erst eine Enquete-Kommission der Bundesregierung stellte Anfang der Siebzigerjahre fest, die Behandlung in vielen der stationären Einrichtungen geschehe unter "elenden, zum Teil menschenunwürdigen Umständen". Das war der Startschuss zu einer Psychiatriereform, die aber erst im letzten Jahrzehnt des alten Jahrtausends ihre volle Wirkung entfalten konnte. Auch dank des Psychiaters Michael von Cranach. Hört man seine Lebensgeschichte, wie er sie in seiner kleinen, eher schmucklosen Praxis an der Nymphenburger Straße erzählt, dann könnte man meinen, der Beruf des Psychiaters und noch mehr der des Dokumentators der Naziverbrechen sei ihm nahezu in die Wiege gelegt worden; zumindest wenn man bedenkt, wie er als Zweijähriger 1943 seinen Vater verlor. Der war als Hauptmann der Luftwaffe und Pilot in Norwegen stationiert und gehörte zum Kreis um den Generalmajor Hans Paul Oster, einer zentralen Persönlichkeit des militärischen Widerstands gegen Hitler. Oster wurde im April 1945 im KZ Dachau von der SS erhängt.

Michael von Cranachs Vater wurde wegen dieser Verbindung offenbar schon 1943 zum gemeinen Soldaten degradiert. Und als man die Front in Norwegen auflöste und die Soldaten in andere Kampfgebiete verteilte, stürzte das Flugzeug mit dem ehemaligen Hauptmann von Cranach ab. Es könnte eine Bombe im tödlichen Spiel gewesen sein, der Fall wurde nie geklärt.

Doch so wie heute Michael von Cranach dies und den weiteren Verlauf seiner Jugend schildert, deutet nichts darauf hin, dass hier seine spätere Berufung ihren Grund fände. Er floh mit seiner Mutter vom Gut in Pommern, wohin man die Familie schon in der Nachfolge der erfolgreichen Malerdynastie (Lucas Cranach der Ältere und sein Sohn "der jüngere" waren bedeutende Maler der Renaissance) gelockt und mit dem Adelstitel als gesellschaftliches Upgrade versehen hatte). Beide landeten zunächst in Schruns in Vorarlberg, kamen dann aber, die Mutter war ja Spanierin, 1947 nach Madrid, wo Michael von Cranach "eine wirklich tolle, schöne Kindheit" verbrachte. Auch wenn man ihn dort, im hyperkatholischen Spanien Francos, zur Sicherheit ein zweites Mal taufen ließ. Spanisch wurde schnell zu seiner bevorzugten Muttersprache.

Nach der Arbeit das Vergnügen: Michael von Cranach fährt mit seiner weiß lackierten Vespa 160 GS oft nach Italien. (Foto: Privat)

Das änderte sich, als die Mutter mit ihrem Sohn nach Bonn zog, weil sie das deutsche Bildungssystem für vorbildlich hielt. Willkommener Nebeneffekt: Der Sozialverband VdK, damals auch verantwortlich für die - welch ein Wort - "Kriegshinterbliebenen", erkämpfte für die Familie den Offiziers-Rentenanspruch, trotz der Degradierung des Vaters kurz vor dessen Tod.

Nun also Studium. Doch was? Michael von Cranach sagt heute, es habe weit und breit in der Familie keinen Arzt gegeben, der als Vorbild hätte herhalten können. Nur damals, in Madrid, habe er einen "wahnsinnig netten Hausarzt" kennengelernt, mit dem er sich prima verstanden habe. Und der "vor allem die Menschen mochte". Also: Medizin. Und nach dem Studium zwei Jahre als Medizinalassistent, kurz MA (dieser Ausbildungsabschnitt wurde 1970 durch das praktische Jahr ersetzt).

Der junge von Cranach bekam eine Ahnung, was es in der Praxis bedeutet, in der Inneren Medizin Diagnosen zu stellen und in der Chirurgie den ersten Blinddarm zu entfernen (mit anschließender Weißwurstfeier). Doch so richtig glücklich war der angehende Arzt damit offenbar nicht. Und als er hörte, dass das Max-Planck-Institut in Münchens Kraepelinstraße ein neues Institut eröffnete, bewarb er sich dort. Nicht ohne von seinem bisherigen Chef den netten Satz mitzubekommen: "Schade, aus Ihnen wäre ein guter Arzt geworden." Der Ruf der Psychiatrie damals war wirklich desolat.

Schon in den Anatomie-Semestern hatte Michael von Cranach sich besonders für das menschliche Gehirn interessiert. Nun also sollte er mit Patienten arbeiten, deren Gehirn (und - wichtig für ihn - Seele) nicht richtig funktionierten. Doch irgendwie stimmte das Umfeld nicht. Zu viele Hierarchien, zu mechanistisch der Forschungsansatz. Als Michael von Cranach die Gastvorlesung eines englischen Psychiaters vom renommierten Maudsley Hospital in London hörte, war er hin und weg von "der Offenheit der Sprache, der Fähigkeit zur Selbstkritik".

Er folgt dem Mann nach London und denkt noch heute sehr gerne an die Freiluftkonzerte im Hydepark zurück. Als er dann nach ein paar Jahren wieder zurückkehrte nach Deutschland, gab ihm sein Londoner Mentor einen entscheidenden Satz mit auf den Weg: "Sie müssen sich mit der Geschichte Ihrer Heimat auseinandersetzen. Mit der Geschichte der Psychiatrie."

Was das bedeutet, erfuhr Michael von Cranach Jahre später, als er, 1980 gerade zum Chefarzt des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren berufen, dort den Dienst antrat, einen Dienst, der neben der ärztlichen Arbeit viel Bürokratisches mit sich brachte. Zum Beispiel eine Unterschrift unter dem Speiseplan für die Woche. Das könne doch auch jemand anderes machen, beschwerte sich Michael von Cranach bei der Sekretärin. Doch nein, es hatte schon seine Richtigkeit. Schließlich wurden früher, also vor nur ein paar Jahrzehnten, hier Menschen mit Essen umgebracht, mit Hungerdiäten, mit Essen ohne Nährstoffe. Der neue Chefarzt unterschrieb.

Und begann, seine Idee von psychiatrischem Wirken umzusetzen. In den Jahren von 1980 bis 2006 reduzierte er die Bettenzahl in diesem Krankenhaus von 1000 auf 160, gründete statt dessen unter dem Stichwort Regionalisierung Außenstationen in Kempten, Augsburg, Memmingen, Landsberg, Lindau, manche gar angesiedelt in den somatischen kommunalen Kliniken. Er bildete Fachärzte aus, die sein Ideal von Psychiatrie zu schätzen lernten (zum Beispiel den aktuellen ärztlichen Direktor des Isar-Amper-Klinikums München Ost, früher kurz Haar genannt, Peter Brieger). Und er begann, die Geschichte seines Hauses unter besonderer Beachtung der Zeit des Dritten Reiches in vielen Publikationen und Aktionen aufzuarbeiten.

Michael von Cranach, hier bei einer Ausstellung in Haar über die Kinder, die dem "Euthanasie"-Programm zum Opfer fielen. (Foto: Angelika Bardehle)

Ein Gedenkstein, entworfen und gestaltet zusammen mit Patienten, steht seither deutlich sichtbar vor dem Kaufbeurer Krankenhaus. Zudem öffnete er die Psychiatrie - Öffentlichkeitsarbeit war damals für manche dieser Häuser ein Fremdwort - für jedermann, egal ob für die Medien oder für den Kauf-beurer Stadtrat, der dann schon mal eine Sitzung im Klinik-Saal abhielt. Dass seit 1988 auch der mediale Nachwuchs der Deutschen Journalistenschule alle Jahre für eineinhalb Tage hier einen ersten Einblick in die Psychiatrie bekommt, war von Cranachs Idee, die bis heute wirkt.

Michael von Cranach hätte damals, im Jahr 2006, gerne über die Pensionsgrenze hinaus verlängert. Vielleicht aber hat er nicht mehr ganz in die Zeit gepasst, denn es begann da schon eine Ära, in der die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses, egal ob somatisch oder psychiatrisch, immer wichtiger wurde. So ist es nicht verwunderlich, dass Michael von Cranachs Nachfolger nicht nur Arzt ist, sondern eben auch Betriebswirt, der die Dezentralisierung, von Cranachs großes Anliegen, mit geringerer Begeisterung betreibt.

Dafür profitierte das in München entstandene NS-Dokumentationszentrum von der Erfahrung Michael von Cranachs mit der schwierigen Recherche nach dem Schicksal von Menschen, die damals als lebensunwert umgebracht worden waren. Zuletzt war er als Mitherausgeber des "Gedenkbuches für die Münchner Opfer der nationalsozialistischen "Euthanasie"-Morde" in den Medien.

Michael von Cranach lebt immer noch in diesem alten Bauernhof in der Nähe des Klosters Irsee bei Kaufbeuren. Und pendelt in die große Stadt, wo er zweieinhalb Tage für das NS-Doku-Zentrum arbeitet und zweieinhalb Tage in der Praxis. Dort gibt es keine Couch. Er sitzt seinen Patienten gegenüber. Und wenn sie über ihr Seelenleid gesprochen haben, von ihren Irrungen und Wirrungen, dann bittet er sie oft, mehr von sich zu erzählen, von sich als Mensch, jenseits von Krankheit und Leid. "Es ist ein unglaublich schöner Beruf, weil der Mensch dabei so wichtig ist", sagt Michael von Cranach.

Bei aller Liebe zur Arbeit - der Arzt und seine Familie haben einen Fluchtpunkt, einen Ort zum zeitlosen Verweilen: ein Häuschen oberhalb von Levanto nahe den Cinque Terre in Italien. Für Michael von Cranach ist es der größte Spaß, mit seiner weiß lackierten Vespa 160 GS in mehreren Tagesetappen über versteckte Straßen und Pässe dorthin zu fahren. Mit viel gutem Essen und Trinken zwischendurch.