4. Februar 2019, 18:42 Uhr Medizin Alles für den Augenblick

Die Ocularistin Barbara Zimmermann fertigt Prothesen aus Glas für Menschen, die oft mehr verloren haben als einen Teil des Gesichts - dazu braucht es Fingerspitzengefühl in mehrerlei Hinsicht

Es begann mit einem Punkt in Stefan Zimmerhansls Auge. Braun war er, so groß wie ein Stecknadelkopf. Die Diagnose: Krebs. Ein Drittel des Auges musste entfernt werden. Doch der Tumor kam zurück und er verlor auch den Rest des Auges. Elf Jahre später sitzt Zimmerhansl in einem hellen Raum im Norden Münchens und sieht glücklich aus. Seine Augen strahlen. Wer ihn nicht kennt, bemerkt kaum, dass er ein Glasauge trägt. "Ich habe mich ziemlich schnell damit abgefunden", sagt er.

Barbara Zimmermann formt aus Glas ein künstliches Auge. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Einmal im Jahr kommt er in die Praxis von Barbara Zimmermann, denn sein Glasauge ist nach zwölf Monaten abgenutzt. Zimmermann ist Ocularistin, sie fertigt Augen-Prothesen aus Glas. "Das ist mein absoluter Traumberuf", schwärmt sie. Wie lange es dauert, ein Glasauge anzufertigen, lässt sich laut Zimmermann nicht pauschal sagen. Das hänge auch von der Verletzung und der Form der Augenhöhle ab. Sie beginnt mit dem Rohmaterial, dem Menschenaugenglas, das in Lauscha im Thüringer Wald hergestellt wird. Dem bläulich schimmernden Glas wurde Kryolith beigemischt. Das Mineral macht es weicher und verringert den Schmelzpunkt bei der Herstellung. Über dem Bunsenbrenner schmilzt die Ocularistin ein bis zwei Zentimeter des Röhrchens und umschließt den hinteren Teil mit den Lippen. Vorsichtig bläst sie hinein, bis sich vorne eine Kugel bildet. Mit "Farbstängeln", die aussehen wie bunte Bleistiftminen, zeichnet Zimmermann die Irisfarbe auf die Kugel. Pro Auge verwendet sie vier bis fünf verschiedene Stängel, damit die Farbe herauskommt, die dem Auge des Patienten am ehesten entspricht. Als nächstes trägt sie ein Stück geschmolzenes Kristallglas auf. Das verleiht dem Glasauge räumliche Tiefe und lässt es echter wirken. Zum Schluss platziert sie hauchfeine gelbe und rote Glasfäden auf der Form - die Äderchen. Kurz bevor das Glasauge fertig ist, schneidet Zimmermann aus der Kugel eine Art dicke Kontaktlinse heraus. Diese Linse schiebt sich der Patient dann zwischen die Augenlider. Niemand bekommt ein Auge "aus dem Kasten", sagt Zimmermann: "Jeder erhält eine individuelle Anfertigung." Die Kosten übernimmt die Krankenkasse. In Deutschland gibt es laut der Deutschen Ocularistischen Gesellschaft etwa 58 Spezialisten, die Glasaugen machen - für rund 40 000 Menschen, denen ein Auge fehlt.

Ein Musterkoffer mit Augenprothesen aus Glas. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Zimmermann stammt aus einer echten Ocularisten-Dynastie. Bereits ihr Großvater und Urgroßvater stellten Augen aus Glas her. 2016 übernahm sie das "Institut Greiner" von ihrem Onkel. Heute arbeiten dort neben ihr noch ein zweiter Ocularist und zwei Auszubildende - einer davon ist ihr Ehemann. Der Beruf seiner Frau hat ihn so fasziniert, dass er ihn selbst lernen wollte. Die Ausbildung dauert etwa sechs bis sieben Jahre.

Fingerspitzengefühl braucht es nicht nur beim Bemalen der Glasaugen, sondern auch beim Umgang mit den Patienten. Viele kommen extrem niedergeschlagen zu ihrem ersten Termin in die Praxis. Sie haben Angst, wissen nicht, wie es weitergeht. Da ist das Mädchen, das am Strand mit einer Eisenstange überfallen wurde. Oder eine Frau, angezündet vom eigenen Ehemann. Am Tag betreut Zimmermann etwa sechs Patienten, vom Baby bis zum Greis. Die Ansprüche seien immer mehr gestiegen, findet sie. Das hänge mit dem Schönheitsdenken in der Gesellschaft zusammen. "Früher waren die Leute einfach froh, dass sie kein Loch mehr im Kopf hatten."

Aber es ist nicht das Kosmetische allein. Die Prothese schmerzt zwar nicht, aber am Anfang war es auch für Zimmerhansl schlimm. "Du kannst dir nicht mal mehr Wasser eingießen, weil das räumliche Denken plötzlich weg ist, " sagt er. Früher sei er ein guter Tennisspieler gewesen. Doch als Zimmerhansl dann mit dem neuen Glasauge spielte, traf er von zehn Bällen nur noch zwei. Inzwischen funktioniere es aber wieder ganz gut, sein Gehirn hat sich daran gewöhnt.