Von Klaus Kalchschmid, München

Der Weg zur Studiobühne des Gärtnerplatztheaters im Keller hat etwas vom Gang zum Hades. Endlich auf verschlungenen Wegen angekommen, findet man sich in einer Arena der unheimlichen Art wieder. Sie ist bestückt mit Teppich, rundem Tisch, Lampenschirm und ein paar Stühlen. An den Wänden hinter den Plätzen fürs Publikum rundherum Lämpchen, ein Schränkchen mit Kerzen und eine Tür (Bühne: Rainer Sinell). Man überlegt, welcher Platz um dieses Rondell herum der beste ist, und freut sich, dass man offensichtlich die ideale Perspektive für die Seance von Madame Flora gewählt hat.

Mr. und Mrs. Gobineau lauschen da ins Jenseits zu ihrem kleinen Sohn; die erstmals anwesende Mrs. Nolan nimmt Kontakt auf zu ihrer 16-jährigen, vor einem Jahr verstorbenen Tochter. Hinter der durchscheinend gewordenen Tapete antwortet sie plötzlich säuselnd auf Fragen der Mutter. Dass dies alles nur Fake ist, kommt erst heraus, als Madame glaubt, eine menschliche Hand hätte sie an der Kehle berührt. Sie verdächtigt den stummen Toby und wird mit ihren Ängsten immer drängender und brutaler zu ihm. Aufhalten kann sie auch nicht ihre Tochter Monica, die zarte Bande verbindet mit dem verschüchterten Jungen, der sich mit ihr gerne verkleidet. Zunehmend alkoholisiert, greift die Alte, fast irre geworden, zur Pistole und führt die Katastrophe herbei.

Ein Psycho-Kammerspiel, das perfekt funktioniert

Vorpremiere war im März als Stream; nun folgt die Premiere vor Publikum. Und live gruselt man sich noch ein bisschen mehr. Nun ist alles hautnah zu erleben. Und wenn sich bei der Seance die Drehbühne plötzlich bewegt, auf der man selber sitzt, dann ist das ein fein irritierendes Schock-Moment. Kammermusikalisch geschärft, steuern die zwölf Musiker unter Oleg Ptashnikov beunruhigende, fast filmmusikalische Untermalung bei für ein Psycho-Kammerspiel, das perfekt funktioniert und durchaus unter die Haut geht.

Denn Anna Agathos ist als Madame Flora mit schneidend scharfem Mezzo ein ebenso furchteinflößendes wie Mitleid erregendes Mutter-Monster. Das ebenso schöne wie gefährdete junge Paar sind Monica (ein mädchenhaft reiner Sopran: Andreja Zidaric) und der stumme Toby (Christian Schleinzer mit differenzierter Mimik). Und wie sich Mr. und Mrs. Gobineau (Timos Sirlantzis und Elaine Ortiz Arandes) oder Mrs. Nolan (Ann-Katrin Naidu) immer noch an den dünnen Draht ins Jenseits klammern, als sie bereits ihr Geld zurückbekommen haben und ihnen die billigen Tricks offenbart wurden: Das sind in der punktgenau choreografierten Regie von Maximilian Berling präzise Momentaufnahmen von Menschen, die verzweifelt in der Vergangenheit leben.