"Im Moment sind Antibiotika leider durchaus kritisch" In den Münchner Apotheken fehlen viele Medikamente, für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Was das für Patienten bedeutet - und wie Apotheker versuchen, das Problem zu lösen.

"Anscheinend hat die Stadtspitze aus dem Schneechaos Anfang Dezember nichts gelernt" Die Temperaturen bleiben frostig, der Restschnee auf den Straßen ist zu Eis geworden. Per dringlicher Anordnung darf nun wieder Salz in München gestreut werden. Warum dies so spät geschieht (SZ Plus).

Gerhard Müller-Rischart nach schwerer Krankheit gestorben Münchens bekannter Bäcker war nicht nur ein erfolgreicher und innovativer Unternehmer, sondern auch ein preisgekrönter Kulturförderer. Nun ist er mit 80 Jahren gestorben (SZ Plus).

Hunderte Lastwagen sollen zur Theresienwiese rollen Der Verband der Transport-und Logistikunternehmen ruft für Freitag zum Protest gegen die Politik der Bundesregierung auf. Die Teilnehmer reisen mit tonnenschweren Gefährten an.

Fußballtrainer wegen Hunderter sexueller Übergriffe vor Gericht Mehr als 30 Kinder und Jugendliche soll der 47-Jährige über Jahre hinweg missbraucht und vergewaltigt haben (SZ Plus). Das Gericht muss nun klären: Was geschah auf dem Gelände des Fußballvereins im Landkreis München?

Nachhaltigkeit: Gurkensole gegen Glatteis am Flughafen

American Football: Zweites NFL-Gastspiel in München: Carolina Panthers kommen

Profi-Fußball: Saisonziel Stadionkauf

Kriminalität: Polizei nimmt Einbrecherbande fest

