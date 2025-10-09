Zum Hauptinhalt springen

Die Medientage München finden im House of Communication nahe dem Ostbahnhof statt.
Die Medientage München finden im House of Communication nahe dem Ostbahnhof statt. (Foto: Michaela Handrek-Rehle)
  • Die Medientage München finden vom 22. bis 24. Oktober unter dem Motto „WTFuture?!" im House of Communication statt.
  • Mehr als 5000 Teilnehmer und 300 Speaker diskutieren über Herausforderungen wie KI, Fake News und die Zukunft der Medienbranche.
  • Die Süddeutsche Zeitung verlost acht Drei-Tages-Konferenztickets, Einsendeschluss ist Freitag, 17. Oktober, um 11 Uhr.
Unter dem Motto „WTFuture?!“ debattieren vom 22. bis 24. Oktober mehr als 5000 Teilnehmer über die Zukunft der Medienbranche.

Wie sieht die Zukunft der Medien aus? Dieser Frage gehen die Medientage München nach, die vom 22. bis 24. Oktober unter dem Motto „WTFuture?!“ im House of Communication stattfinden. Transformation, zunehmende Polarisierung, der Kampf gegen Fake News und Deep Fakes, der Einsatz der Künstlichen Intelligenz: Die Branche steht vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Immer mehr Kanälen wollen bedacht und Informationen auf Plattformen verbreitet werden, über deren Algorithmen Tech-Milliardäre entscheiden. Gleichzeitig erreichen polarisierende Inhalte ungeprüft und ungefiltert Millionen.

Welche Rolle können, welche Rolle müssen Medien in Demokratie und Gesellschaft spielen? Darüber diskutieren mehr als 300 Speaker auf verschiedenen Bühnen. Darunter: Autor und Youtuber Maurice Höfgen, Correctiv-Chefredakteurin Sophie Timmermann, ProSieben-Sat.1-Media-Vorstand Bert Habets und Komiker Oliver Kalkofe. Mit mehr als 5000 Teilnehmenden sind die Münchner Medientage einer der größten Branchentreffs Medienschaffender in Deutschland und Europa.

Die Süddeutsche Zeitung verlost acht Drei-Tages-Konferenztickets (ohne Nacht der Medien). Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt bitte eine E-Mail an muenchen-online@sz.de, Betreff: Medientage. Einsendeschluss ist Freitag, 17. Oktober, um 11 Uhr.

Weitere Informationen zum Programm gibt es hier.

