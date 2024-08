Zum dritten Mal hat die Kunststiftung Ingvild und Stephan Goetz einen Medienkunstpreis zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses ausgeschrieben. Der Preis wird in Kooperation mit der Sammlung Goetz und der Akademie der Bildenden Künste München ausgelobt. Er wendet sich an Studierende der Abschlussklassen sowie jüngere Absolventinnen und Absolventen der Kunstakademie und soll die Schaffung neuer Werke unterstützen und die Wahrnehmung der Medienkunst in der Öffentlichkeit stärken. Der Preis ist mit 5000 Euro für die Realisierung einer Arbeit dotiert und mit einer Ausstellung in der Akademie Galerie verbunden.