Zeit ist ein entscheidender Faktor im Leben von Laura Kansy: Die Filmemacherin hat jeden Tag nur eine begrenzte Anzahl an Minuten zur Verfügung, bevor sie sich wieder ausruhen muss. Sie kann entweder zehn Minuten am Computer sitzen, 20 Minuten ein Gespräch führen oder fünf Minuten lang ein Video aufnehmen. Jedes Mal stellt sie die Sanduhr. Wenn sich Kansy nicht an das Zeitlimit hält, riskiert sie einen Crash, der sie schlimmstenfalls wieder monatelang ans Bett fesselt.