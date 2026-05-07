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Ein Dokumentarfilm über ME/CFSEin Leben im Takt der Krankheit

Lesezeit: 4 Min.

Nach wenigen Minuten der Aktivität muss Laura Kansy lange Ruhepausen einlegen.
Nach wenigen Minuten der Aktivität muss Laura Kansy lange Ruhepausen einlegen. ZDF/3sat/Film Five

Laura Kansy hat ME/CFS, kleinste Anstrengungen verursachen Erschöpfung und Schmerzen. Über die Krankheit, die ihr Leben massiv bestimmt, hat die Münchner Filmstudentin nun einen Dokumentarfilm gedreht.

Von Anna Steinbauer

Zeit ist ein entscheidender Faktor im Leben von Laura Kansy: Die Filmemacherin hat jeden Tag nur eine begrenzte Anzahl an Minuten zur Verfügung, bevor sie sich wieder ausruhen muss. Sie kann entweder zehn Minuten am Computer sitzen, 20 Minuten ein Gespräch führen oder fünf Minuten lang ein Video aufnehmen. Jedes Mal stellt sie die Sanduhr. Wenn sich Kansy nicht an das Zeitlimit hält, riskiert sie einen Crash, der sie schlimmstenfalls wieder monatelang ans Bett fesselt.

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