Noch ist die Welt in Ordnung, hier am Karlsplatz 10. Reinkommen, auf die Tafel mit den Leckereien schauen (oder das Lieblingsgericht längst im Kopf haben), bestellen, bekommen, Mahlzeit. Kein Herumtippen, kein Auf-und-ab-Scrollen an irgendwelchen Bildschirmen, keine Nummer sein, die irgendwann auf einem Display leuchtet, sondern ganz old school Kontakt mit einem Menschen hinter der Theke aufnehmen, bitte, danke, wiedersehen. Die Zeiten sind wohl bald vorbei, denn der McDonald‘s am Stachus schließt von Januar an für eine Weile. Es soll renoviert werden. Schade eigentlich.

Am 12. August 1994 eröffnete der Mäckes im Stachus-Rondell, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hugendubel und Obletter, zwei weiteren Klassikern des Münchner Geschäftslebens. Direkt vor der Haustür: der berühmte Stachus-Brunnen mit seinen 199 wassersprühenden Düsen, ein Wahrzeichen der Stadt. Und des nächtens leuchtet über all dem seit Jahr und Tag Osram, die Super-Birne, noch ein paar Lux heller als die beiden goldgelben Bögen des weltgrößten Bulettenbraters. 1994: Da wurde Nelson Mandela gerade der erste schwarze Präsident Südafrikas, Ayrton Senna fuhr in Imola in den Tod, und Titelverteidiger Deutschland blamierte sich bei der Fußball-WM mit dem Bundes-Berti Vogts im Viertelfinale gegen Bulgarien.

Verdammt lang her. Eine Zeit, als es in Sachen Fast Food auf die Hand noch nicht an jeder Ecke Sushi & Sashimi, Pad Thai oder Ramen gab, sondern höchstens mal Bratwurst, Döner oder Pizzaschnitten. Und eben McDonald‘s. Tag und Nacht. Nie zu, immer auf. Und immer gab und gibt es auch das, was auf der Karte steht. Oft genug war Junkfood die Rettung nach einer langen Nacht, wenn sich nach den vielen bunten Getränken des Abends plötzlich der Hunger wieder meldete und sämtliche Bedenken („Aber der Regenwald!“) entschlossen beiseite knurrte. Ein Zustand, in dem einem so ein lauwarmer Royal TS wie eine Verheißung vorkam. Im Übermut noch die salzigsten Pommes des Planeten dazu geordert – war dann auch schon wurscht. Man war ja jung und hatte beim Sport seine Portion Fett schnell wieder weg.

Heute ist man natürlich vernünftiger geworden, ernährt sich schlauer, also ohne McDonald‘s, bekommt aber wegen viel zu wenig Sport sein Fett nicht mehr weg. Und Heißhunger nach einer durchzechten Nacht? Muss auch schon ein paar Tage her sein. Äh, wo waren wir? Ach ja, am Stachus. Der hat sich in den letzten Jahren auch entwickelt, allerdings nicht zum Guten. Er ist zu einem sogenannten Brennpunkt geworden: Schlägereien, Drogen, Diebstahl, Körperverletzung. Dank eines Kameraturms hat die Polizei das Gelände mittlerweile per Videoüberwachung im Blick.

Seit 1994 Ziel nicht nur von hungrigen Nachtschwärmern. Der „Mäckes“ am Stachus. Foto: Florian Peljak

Noch ist innen alles beim Alten. Bestellt wird an der Theke bei echten Menschen. Das wird sich wohl demnächst ändern. Foto: Florian Peljak

Einsätze, auch bei McDonald‘s, wo man für besonders stark frequentierte Besuchszeiten am Wochenende längst einen Sicherheitsdienst beauftragt hat, gibt es dennoch mit unschöner Regelmäßigkeit: Im Januar hatte ein Mann morgens um sieben randaliert, weil er keinen Espresso bekam, woraufhin er die Theke mal eben kurz und klein schlug. Im März schleppte sich ein junger Mann nach einem Messerangriff stark blutend in den Laden. Ende September gerieten am helllichten Tag ein Syrer und ein Iraker aneinander, ein Messer wurde gezogen, die Polizei gerufen, die Pfefferspray einsetzen musste. 2011 hatte es nach einer Schlägerei im McDonald‘s sogar einen Todesfall gegeben.

Dennoch war der dreistöckige Mäcki am Stachus lange eine der umsatzstärksten Filialen Deutschlands, nicht zuletzt wegen der absolut zentralen Lage. Rolltreppe aus S- und U-Bahn hoch, und da ist er auch schon, der „Schachtelwirt“, wie die Österreicher sagen. Derzeit werden an der Fassade des Rondells Witterungsschäden behoben, die McDo-Farben sind von Planen verdeckt, darauf: Werbung für den bekanntesten aller Luxusuhrenhersteller. An der McDonald‘s-Theke sind sowieso alle gleich. Egal ob ältere Dame, Mutter mit Kinderwagen, Mädels-Rudel oder die ganz coolen Jogginghosen-Jungs: Wer sich nicht ordentlich in der Reihe anstellt, kassiert eine Ermahnung von der Chefin hinter der Theke.

Und das soll jetzt alles vorbei sein? Die Pressestelle teilt mit: „Deutschlandweit betreiben wir gemeinsam mit unseren Franchisepartner:innen derzeit knapp 1400 Restaurants, von denen 26 in München und Umgebung zu finden sind. In den kommenden Jahren planen wir die Eröffnung von rund 400 weiteren Standorten. Gleichzeitig sind umfassende Modernisierungsmaßnahmen an einer Vielzahl der bestehenden Standorte geplant. Mittlerweile ist der Großteil der Münchner Restaurants bereits modernisiert. Bzgl. einer Modernisierung des Restaurants am Karlsplatz können wir aktuell jedoch noch keine konkreten Details nennen.“

Als Ausweichquartiere für die Zeit des Umbaus werden zudem die Filialen am Hauptbahnhof oder im Tal empfohlen. Aber hat man dort einen halbwegs unverbauten Blick nach Westen, mitten rein in den feuerroten Sonnenuntergang? Auf die verrückten Touris, die im Sommer meinen, eine Runde durch den Brunnen rennen zu müssen? Auf die nicht weniger durchgeknallten Einheimischen, die im Winter am Stachus Schlittschuhlaufen wollen? Oder auf die Lichter der Nacht, die in großen Lettern die ewige Nachtschwärmer-Frage in den Himmel malen: Ist Feierabend für heute oder geht noch was? Nun, ein Royal TS geht ja immer.