Von Thomas Becker

Eine Benefiz-Gala der McDonald's Kinderhilfe-Stiftung? Na, da sind die Themen für den roten Teppich ja schon fix: wie wichtig es ist, Kindern in Not beizustehen, und wie man mit diesem Fast Food umgeht. Fangen wir gleich mal bei den Sportlern an, schließlich gehören erstaunlich viele Ex- und Immer-noch-Leistungssportler und -sportlerinnen zu den Unterstützern oder Schirmherren und - sagt man Schirmfrauen? - der Stiftung.