Was es bei der Münchner Design-Woche MCBW zu sehen und zu erleben gibt

Design-Woche in München

Die Munich Creative Business Week will zeigen, wie Kreativität gerade in disruptiven Zeiten neue Impulse geben kann - und lädt zu Diskussionen und Vorträgen, aber auch zu Ausstellungen und spielerischen Formaten ein.

Von Evelyn Vogel

Viele Ereignisse können zu gesellschaftlichen Umbrüchen führen. Plötzlich funktionieren bewährte Muster und Strategien nicht mehr, die Gesellschaft, das Leben scheint in vielen Teilen wie gelähmt, allenthalben droht Stillstand. Und immer schwingt in Momenten wie diesen die Erkenntnis mit: Kann es danach so weitergehen wie bisher? Und geht es überhaupt irgendwie weiter?