Mihhail Gerts kannte das Werk vorher auch nicht. „Woher denn“, sagt er. Von dieser Oper, „Mazeppa“ von Clémence de Grandval, gibt es bislang keine Aufnahme, die letzte Aufführung dürfte so um die 120 Jahre her sein. Den jungen, estnischen Dirigenten, einen superwachen, freundlichen Musikmacher, machte Palazzetto Bru Zane, das von einer Stiftung getragene Zentrum für französische Musik der Romantik, aufmerksam, das seit Jahren höchst sorgfältig edierte Aufnahmen mit Opernraritäten herausgibt. Gerts hat ein Faible für das Rare, weil man da „viel mehr auf sein eigenes Musizieren angewiesen“ sei: „Alles obliegt meiner Vorstellung, meiner Verantwortung.“ Und der des BR-Chors und des Münchner Rundfunkorchesters, mit dem Bru Zane schon lange kooperiert und wundervolle Aufnahmen herausgebracht hat – in einem Jahr kommt die „Mazeppa“ heraus.