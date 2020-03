Für Passanten und Radfahrer ist es in normalen Zeiten ohne Ausgangsbeschränkungen eine Herausforderung, an der Ludwigstraße auf Höhe von Geschwister-Scholl- und Professor-Huber-Platz unbeschadet aneinander vorbei zu kommen. Verschärft wird das Gewusel durch die Absperrgitter einer Baustelle. "Unübersichtlich und gefährlich" fand das der Bezirksausschuss (BA) und forderte auf Initiative der CSU, in beide Fahrtrichtungen Radampeln aufzustellen, Haltelinien zu markieren. Vorerst vergeblich allerdings - das Kreisverwaltungsreferat (KVR) sieht keine Notwendigkeit dafür. "Die verkehrliche Situation ist sicher und übersichtlich", schreibt die Behörde, "deshalb besteht kein Bedarf an einer zusätzlichen Signalisierung des Radverkehrs."

Die Behörde führt an, dass an den Plätzen der Radweg jeweils drei Meter von der Fahrbahn abgesetzt sei, also "kein Konflikt mit Fußgängern" bestehe. Überdies befinde sich zwischen Fahrstreifen und Radweg eine gesicherte Fläche mit gelber Markierung und Absperrschranken für Fußgänger, die an einer Ampel die Ludwigstraße queren können. "Hiermit sind alle sicherheitsrelevanten Vorgaben erfüllt", so das KVR, wobei selbstverständlich sei, dass Fußgänger bei der Querung des Radwegs "mit der stets gebotenen Vor- und Rücksicht" auf die Radler achten.