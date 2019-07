24. Juli 2019, 19:01 Uhr Maxvorstadt Stalker sticht mit Messer auf Ex-Freundin ein

Die 23-Jährige versuchte, in die TU zu flüchten. Dort half ihr ein couragierter Student

Von Martin Bernstein

Ein Stalker hat am späten Montagnachmittag in einem Gebäude der Technischen Universität (TU) an der Münchner Arcisstraße mit einem Messer auf seine frühere Ehefrau eingestochen. Die 23-Jährige wurde im Gesicht verletzt. Ein 31 Jahre alter Student warf sich dazwischen, hielt den Täter fest und verhinderte so Schlimmeres. Die Mordkommission ermittelt jetzt gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags.

Die junge Frau war am Montagnachmittag auf ihren früheren Ehemann getroffen, von dem sie sich vor geraumer Zeit getrennt hatte. Der zehn Jahre ältere Mann hatte die Trennung nie akzeptiert. Am früheren Wohnsitz des Paares in Nürnberg stellte der Mann der 23-Jährigen immer wieder nach. Mehrmals wurde er auch gewalttätig. Daraufhin erwirkte die Frau ein Kontaktverbot und zog schließlich, um dem bedrohlichen Stalking zu entgehen, sogar weg - nach München.

Es half ihr nichts. Ihr Ex-Mann verfolgte sie und lauerte ihr in der Arcisstraße auf. Dort hielt er der jungen Frau einen Behälter unter die Nase, in dem sich angeblich Säure befand. So zwang er die Frau zu einem Gespräch. Nach rund zwei Stunden, gegen 17.30 Uhr, gelang es der 23-Jährigen zu flüchten. In der TU glaubte sie sicher zu sein. Doch der 33-Jährige rannte ihr nach, schlug auf sie ein und verletzte sie mit einem Messer im Gesicht. Ein Student, der die Hilfeschreie hörte, griff couragiert ein: Er stellte sich schützend vor die junge Frau und hielt den 33-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Zahl der registrierten Stalking-Fälle ist in München 2018 auf 167 Delikte gestiegen. Im Dezember stürmte ein 35-Jähriger trotz Kontaktverbots die Wohnung seiner früheren Freundin in Neuhausen und stach auf sie ein. Im August 2016 hatte ein Architekt seine ehemalige Freundin vor deren Giesinger Wohnung mit 18 Messerstichen ermordet.