Seit am Hauptbahnhof ein strikter Alkoholbann gilt, ist die Drogen- und Trinkerszene zum Ungemach der örtlichen Bevölkerung im nördlichen Bahnhofsumfeld präsent. Wie sich zeigt, sind eine Reihe von Akteuren mit der Problemlage befasst. Diese konnten aber bisher nur wenig erreichen, wie das Sozialreferat in einem Brief an den Bezirksausschuss einräumt. Der Aufenthalt von betrunkenen Personen im öffentlichen Raum werde mit dem Einsatz der verschiedenen Stellen "nur mittelbar beeinflusst", heißt es.

Im Fokus ist dabei vor allem der Penny-Markt an der Karlstraße. Dort halten sich schon morgens Gruppen auf, die sich mit Alkohol versorgen. Mitarbeiter des Allparteilichen Konfliktmanagements (Akim) hatten kaum Erfolg, mit den Personen in Dialog zu treten. Entweder, so geht aus dem Brief hervor, waren die Angesprochenen zu betrunken oder sprachen kein Deutsch. Parallel versuchen die Streetworker des Netzwerks Regsam, sie in Kontakt mit sozialen Einrichtungen zu bringen, etwa dem Begegnungszentrum für Alkoholkranke "D3" an der Dachauer Straße oder der Teestube "Komm". Ferner bemüht sich der Leiter der Obdachlosenhilfe von St. Bonifaz, Frater Emmanuel Rotter, "die Personen auf den angemessenen Umgang beim Aufenthalt im öffentlichen Raum anzusprechen", wie das Sozialreferat mitteilt.

Dennoch bringt das die Betroffenen kaum davon ab, sich weiterhin dort aufzuhalten. "Daher ist es in akuten Fällen, wo Personen massiv stören oder nicht mehr alleine aufstehen können, weiterhin wichtig, die Polizei beziehungsweise den Notarzt zu holen", rät das Sozialreferat.