31. Mai 2019, 21:54 Uhr Maxvorstadt Russische Lieder zum Gedenken

Während ihres Einsatzes als Sanitäter an der Ostfront im Sommer 1942 lernen Hans Scholl und Alexander Schmorell russische Lieder kennen und schätzen. Vor allem Schmorell, der eine russische Mutter hatte und in Russland geboren wurde, bedeuteten sie viel. Am Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, ist den Mitgliedern der Weißen Rose ein Liederabend in der Großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität gewidmet, bei dem der Tenor Oleg Pogudin russisches Repertoire singt. Begleitet wird er von sieben Orchestermusikern. Zwischen den Darbietungen gibt es Auszüge aus Briefen und Tagebüchern von Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf zu hören. Der Eintritt zu diesem Liederabend, der von der Weiße Rose Stiftung und MIR, dem Zentrum für russische Kultur in München, veranstaltet wird, kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.