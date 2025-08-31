Wegen „Lärm auf der Straße“ und „Krakeelerei“ haben am Samstag um 6.30 Uhr Anwohner an der Schleißheimer Straße in der Maxvorstadt die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte stießen dort auf einen 39 Jahre alten Randalierer, der einen 38 Jahre alten Mann körperlich angegangen, beleidigt und versucht hatte, diesen zu schlagen und sein T-Shirt zu zerreißen. Das teilt die Polizei mit.

Als die Beamten den Mann, der unter starkem Drogeneinfluss gestanden habe, festhielten, um einen neuerlichen „Entfernungsversuch“ zu verhindern, leistete dieser massiven Widerstand. Beim Versuch, ihm Hand- und Fußfesseln anzulegen, schlug der polizeibekannte Mann die Beamten und verletzte vier Polizisten.

Auch auf der Wache leistete der Randalierer weiterhin „massiven Widerstand“, so eine Polizeisprecherin. Wegen plötzlich massiv auftretender Herz-Kreislauf-Probleme habe dann der bereits anwesende Rettungsdienst „reanimative Maßnahmen“ einleiten müssen. Der Rettungsdienst habe ihn dann ins Krankenhaus gefahren. Sein Gesundheitszustand sei stabil. Gegen den Mann wurde unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.